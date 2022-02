Ventottenne di Siliqua denunciato per spaccio di droga

Ieri a Siliqua i carabinieri, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà un ventottenne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva precedenti denunce a carico.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, il ragazzo è stato trovato in possesso di complessivi 72 grammi di hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e custodito in attesa di essere trasmesso al RIS di Cagliari per le analisi chimico tossicologiche.