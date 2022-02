Vendita di farmaci stupefacenti, denunciato trentunenne di Cagliari

Ieri a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per la vendita di farmaci dal principio attivo ricompreso in tabella stupefacenti un trentunenne cagliaritano, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Uta, noto alle forze dell’ordine. Egli aveva ceduto un medicinale contenente una sostanza psicotropa.

I militari hanno altresì denunciato un quarantenne di Castelsardo attualmente domiciliato presso la comunità terapeutica “Dianova Onlus” di Ortacesus, anch’egli censito in banca dati delle forze di polizia, per la ricezione illecita, al fine di farne uso, di quel medicinale. Gli accertamenti erano cominciati a seguito dell’espulsione del primo dalla comunità terapeutica in oggetto dov’era affidato in prova, in forza di un’ordinanza del 21 novembre scorso del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi probatori inequivocabili in merito all’illecita cessione della sostanza, consistente nel medicinale Suboxone contenente il principio attivo Buprenorfina somministrato per uso terapeutico in quella sede.