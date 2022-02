Vallascas (Alt): Crisi comparto bovino, Patuanelli adegui “Emergenza stalle” al contesto sardo

Cagliari, 10 feb. – “Rincaro dei costi di produzione e crollo dei prezzi dei prodotti mettono a rischio il comparto dell’allevamento dei bovini e della produzione e trasformazione del latte vaccino. Un danno per centinaia di aziende sarde della filiera che devono fare i conti anche con gli alti costi dell’insularità. Patuanelli, adegui le misure previste dal Governo alle peculiarità della Sardegna”.

Lo afferma Andrea Vallascas, deputato di Alternativa, che ha presentato un’interrogazione al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali sulla crisi del comparto bovino e del latte vaccino a causa dell’aumento di molti costi di produzione e della contrazione dei prezzi di mercato dei prodotti. Al Ministro vengono chiesti maggiore rapidità nell’attuazione della misura “Emergenza stalle” e ulteriori sostegni per i produttori sardi che affrontano costi aggiuntivi, e spesso occulti, a causa della condizione di insularità.

“Al forte rincaro di energia, mangimi e concimi – spiega Vallascas – si è aggiunta la contrazione dei prezzi dei prodotti. Nel giro di pochi mesi, il prezzo dei mangimi è aumento di oltre il 35 per cento. Rincari che producono mediamente perdite per 50mila euro all’anno per stalle con un centinaio di capi. A questo si aggiungo gli altri rincari, a cominciare da quelli energetici, che hanno fatto registrare aumenti del 120 per cento per l’elettricità e del 60 per cento in più per il gasolio agricolo”.

“Un grave danno – prosegue – per un settore di eccellenza dell’Isola che conta oltre 250 aziende e un fatturato di 300 milioni di euro“.

“Al Ministro – conclude Vallascas – chiediamo di rafforzare la misura “Emergenza stalle” e soprattutto sollecitiamo interventi specifici per allevatori e produttori sardi tenendo conto anche degli ulteriori costi causati dall’insularità”.

