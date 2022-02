UNLA Oristano – Il 18 febbraio presentazione del libro “Su pipìu de ludu. Una leggenda verosimile”

Al Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano,“. Alla presentazione parteciperanno:, che sarà la voce narrante.Il libro parla dei guasti ambientali avvenuti con l’industrializzazione dell’Isola, infatti l’inizio è molto emblematico, si tratta di una storia di fantasia ma terribilmente reale di violenza all’ambiente: “Guarda che bella intervista, è proprio un esperto super partes a illuminarci sugli effetti dello sviluppo industriale nel nostro territorio, pensa un po’, un funzionario della Petroleum S.p.A.; a sentir lui sembra abbiano dispensato in tutti questi anni solo benessere, manco una parola sui danni all’ambiente e alla salute… – Vincenzo adocchiava impaziente la macchina del caffè che sfrigolava, arrivarono finalmente le bevande fumanti. – Vieni a prendere il caffè, Luigi! – Anzi no, guarda guarda, ci rassicura pure sullo smaltimento delle porcherie dello stagno, son tutti d’accordo: industriali, politici di destra, di sinistra, tutti sacri e intoccabili… […] L’autore è nato a Vallermosa, ha vissuto per molti anni ad Assemini, ora vive a Oristano. Ha insegnato nella Scuola Media Inferiore e, ormai libero dagli impegni scolastici, può dedicarsi alle sue passioni: lo studio dell’ambiente sardo nel suo aspetto antropologico, naturalistico e storico, e la scrittura in lingua italiana e in lingua sardo-campidanese. Al suo attivo, oltre a un buon numero di racconti e poesie pluripremiati, ha il romanzo di formazione Gli altri occhi di Alina (Aipsa 2013) e Su pipìu de ludu (Aipsa 2020).