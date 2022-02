Un successo dopo l’altro per la 5^ vetrina del Premio “Lucio Dalla” a Sanremo 2022.

Davvero un successo dopo l’altro per Premio Lucio Dalla nel giro di pochi mesi. Un’energia che si è toccata con mano e respirata a pieni polmoni venerdì sera 4 Febbraio scorso presso la prestigiosa Sala delle Feste del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Mattatore della serata come sempre il Patron Maurizio Meli che ha fatto passare in rassegna cantanti e ospiti con una carrellata di brani editi, inediti tra nuove proposte e ospiti nazionali. Presenti in sala e nel dietro telecamere un esercito tra produttori discografici, giornalisti e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo e del gossip nazionale. Ma andiamo alla cronaca dell’evento.

Sigla di apertura “E non andar più via” di Lucio Dalla del 1977 in cui si vedono entrare in scena i Kamikaze di Messina che faranno da colonna sonora alla serata in tributo a Lucio Dalla e di seguito il Patron Maurizio Meli che apre le danze presentando il format tv e per i ringraziamenti di rito.

Iniziano i Kamikaze, il duo composto da Antonio Stella e David Cuppari, rispettivamente classificatisi al 2° e 3° posto alla scorsa 8^ edizione del 19 Giugno 2021.

Aprono la serata col brano di Dalla “Canzone” che sembra dare il giusto ritmo ad una serratissima kermesse musicale da circa due ore e mezza.

La prima ad entrare in scena è l’indonesiana di Ischia Atuna col brano “Rum e caffè” seguita da Giò Calabria, già finalista alla 5^ edizione del Premio nel 2017, con “Mare distratto”. In scena subito Simone Rossi della categoria esterna dei giovani emergenti con “Pezzi di memoria” e a seguire il giovanissimo Giovanni De Bari di Molfetta, new entry alla prossima 9^ edizione a Roma 2022, con “Quando c’è il temporale” e Gianfranco Greco di Taranto, anche lui new entry 2022, con “Nel rumore del silenzio”.

Entra in scena la giovanissima brianzola Silvia Panceri della categoria esterna con “Ora e per sempre”. Tornano i Kamikaze che interpretano la bellissima “Stella di mare” dando un tocco rock al percorso musicale della serata. E’ il turno poi di Pasqualino De Bari, finalista alla scorsa 8^ edizione di Roma 2021, col brano “Ricordati di me”.

Chiude la prima turnazione il cantautore di Sassari Manuel Rossi Cabizza con “Dio ubriaco” anche lui new entry a Premio Lucio Dalla 2022. Arriva Carlo Mei Famularo in scena, ospite nazionale, con un brano pop-rock in stile partenopeo dal titolo “Soul caffè”.

Famularo viene, inoltre, premiato da Michele Schembri dell’AFI, Associazione Fonografici Italiani sostenitrice di Premio Lucio Dalla, con una delle prestigiose e storiche targhe nazionali.

Tra gli ospiti nazionali, entrano in scena le Dolce Vita trio musicale che sta spopolando in ogni dove su tutto il territorio nazionale italiano.

E’ il turno di Leone, finalista di Alessandria anche lui alla scorsa 8^ edizione, che porta in Vetrina il brano “Semplicemente” a cui segue un altro veterano del Premio in arte Rhok, Riccardo Moraca medico di Milano, col brano “La nostra vita”. E’ la volta di Il Cuppari, dei Kamikaze, al 3° posto sul podio dell’8^ edizione a Roma 2021 e che ripropone il brano “Gli americani” con cui si esibì lo scorso Giugno. Segue un altro Senior del Premio e entrato in staff da qualche anno.

Pino Paolessi con “E ritornare a vivere e ricominciare”. Rientrano in scena i Kamikaze con l’omonimo brano di Lucio Dalla che aprono di fatto la seconda parte della serata.

Inizia la seconda turnazione con Atuna con “Portami via” e a seguire con Giò Calabria con “Se ora scrivo una canzone” e l’entrata in scena di La Black, della categoria esterna giovani emergenti, con la cover “La vie en rose”. Antonio Stella dei Kamikaze propone il suo Caterpillar con cui si è aggiudicato il 2° posto a Roma 2021.

Seguono Giovanni De Bari con “Dipendentemente affettivo”, Pasqualino De Bari con “Una storia già finita” e Manuel Rossi Cabizza con “Internet è veloce”.

La serata giunge dunque verso la fase finale proponendo l’intervento di Dominika Zamara, soprano mondiale, che interpreta il brano lirico “Ave Maria del bambino”, il tenore Angelo Goffredi con “La mia via” cover in italiano di “My way” di Frank Sinatra e i Kamikaze che chiudono la serata in tributo a Lucio Dalla con “Futura”.

L’evento si conclude coi proverbiali quanto rituali ringraziamenti e l’interpretazione tradizionale de “L’anno che verrà” tutti insieme.

La serata andrà in onda su Odeon Tv al canale 177 sabato 19 Febbraio alle ore 21.

_______________________