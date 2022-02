Un questionario per il sistema bibliotecario dell’Unione Marmilla

Il sistema bibliotecario dell’Unione Marmilla ha diffuso un questionario sul gradimento del servizio. L’invito ai cittadini: “Aiutateci a migliorare ancora i nostri servizi”.

In questi giorni il questionario viene pubblicato anche sui siti e sui canali social dei comuni dell’Unione Marmilla, oltre che sui canali social delle stesse biblioteche. Compilarlo è molto semplice. E’ sufficiente collegarsi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddf2VLiy-I9NrqJBez0atsMZs2nZkD5LVyAW1A3Kw_WWObKA/viewform e rispondere alle domande. Prima una serie di dati personali, tutto naturalmente in totale anonimato, poi i tempi e i motivi della frequenza nelle biblioteche, le valutazioni su ambienti, personali e servizi offerti, ma anche le proposte per il futuro.

advertisement

IL QUESTIONARIO

Cosa pensi dei servizi delle venti biblioteche della Marmilla?

Come giudici il lavoro di operatori e operatrici culturali?

E ancora: la tua valutazione su prestiti, qualità degli ambienti, ma anche iniziative attivate negli ultimi anni.

Infine la bacheca dei desideri: cosa vorresti si svolgesse nelle biblioteche e quali proposte per il futuro di questo sistema culturale della Marmilla, finalizzato alla promozione del piacere della lettura, ma anche all’aggregazione e alla socializzazione.

Tutte domande contenute nel questionario di gradimento sui servizi delle venti biblioteche del sistema bibliotecario della Marmilla, servizio dall’Unione di comuni “Marmilla”, realizzato dalla cooperativa “Agorà”, che gestisce lo stesso sistema bibliotecario.

“E’ importante conoscere il grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti dalle nostre biblioteche”, ha detto Marta Corona, responsabile del servizio per conto dell’Unione, “ma anche le proposte di bambini, ragazzi e adulti per migliorare le iniziative e magari attivarne anche delle nuove. Tutto nell’ottica della trasparenza e del coinvolgimento attivo del territorio nel nostro sistema bibliotecario”.

IL SISTEMA

Le operatrici e gli operatori culturali della cooperativa “Agorà” gestiscono per conto dell’Unione le biblioteche di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca. “Biblioteche, che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in diverse occasioni, non sono solo più strutture dedite al prestito di libri, ma vere e proprie officine culturali, che organizzano laboratori, animazione, presentazioni di libri. Un vero spazio di aggregazione, spesso l’unico in diversi paesi”, ha aggiunto Corona.

L’APPELLO

Sempre Marta Corona ha chiuso: “Invitiamo tutti i residenti nei diciotto comuni dell’Unione Marmilla, ma anche a Gonnoscodina e Gonnostramatza, a compilare il questionario. Ci aiuterete così ad essere ancora più presenti e incisivi in tutte le comunità locali”.