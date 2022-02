Cagliari, un denunciato per furti e rapina a danno di un negozio di Via Garibaldi

Ieri a Cagliari, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita da una denuncia per rapina impropria e furto aggravato, formalizzata da una 42enne di Sinnai, responsabile di un esercizio pubblico, ubicato a Cagliari in via Garibaldi, i carabinieri della Stazione Villanova hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 44enne di Decimoputzu, senza fissa dimora, disoccupato, con diverse precedenti denunce a carico, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di firma quotidiana presso una Stazione dell’Arma. In particolare, è stato accertato che il predetto, dal dicembre 2021 sino a ieri, in più occasioni, si era reso responsabile di vari furti in danno della predetta attività commerciale, nonché di una rapina impropria di oggetti per la casa nel corso della quale, al fine di assicurarsi la fuga, aveva usato violenza contro la commessa che era stata spintonata. Il danno è stato quantificato complessivamente in circa 1.500,00 euro. I carabinieri avevano idea di chi potesse essere in quanto era stato osservato da alcuni esercenti di quella via a ronzare intorno ai loro negozi. Nel corso di un’individuazione fotografica la commessa ha riconosciuto il denunciato in un album di immagini di uomini somiglianti fra loro. Ha poi fornito un video registrato dal sistema interno di videosorveglianza nel quale il denunciato si distingue perfettamente anche per l’abbigliamento.