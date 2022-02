Ultimissime emergenza Covid: dal 10 febbraio basta mascherine all’aperto

Da quella data dovrebbero anche riaprire le discoteche.

Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Come riporta l’Ansa è questa l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri.

Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire della quarantena a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. “Le priorità che ha espresso “Sergio Mattarella,” la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del Governo”, ha detto il premier Mario Draghi nel primo Consiglio dei ministri dopo la relazione di Mattarella al Quirinale.

Rubrica dell’Accademia: “Ridiamoci sopra…” Edizione Straordinaria di martedì 1 febbraio 2022.

Salvatore Battaglia, Presidente Accademia delle Prefi