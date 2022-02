Ultima giornata del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022: Sgarbi super ospite

Sanremo, 5 febbraio 2022 – Terzo ed ultimo appuntamento con il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022.

Questo pomeriggio saranno decretati i vincitori della prima edizione del Cristian Music Festival dalla giuria presieduta dal produttore discografico Gianni Testa.

Fabrizio Venturi e Valentina Spampinato condurranno dall’Auditorium di Villa Clotilde, Opera Don Orione, la finale del Festival che sarà trasmessa in diretta radiofonica da Radio Vaticana, Radio Ufficiale del Festival, da Radio Mater e trasmessa in diretta televisiva da Tele Padre Pio e Canale Italia. In audio sul profilo Facebook di Vaticanews.it.

Diversi saranno i premi da destinare ai vincitori, tra i quali si annovera il Premio Speciale offerto del circuito della Rete dei Festival, che raduna circa 100 festival e contest di tutta Italia. Il Premio Speciale permetterà al vincitore del Festival di potersi esibire al prossimo MEI – Meeting delle Etichette indipendenti, che si terrà a Faenza, dal 30 settembre al 2 ottobre.

Verrà conferita, inoltre, dal Presidente del’Afi – Associazione dei Fonografici Italiani – Sergio Cerruti una menzione speciale alla migliore realizzazione discografica. Il Maestro Michele Affidato ha realizzato quattro opere da destinare ai vincitori del Festival, le quali si sommano alle opere del maestro abruzzese Marco Lombardi.

Super ospite della Finale il critico d’arte Vittorio Sgarbi in collegamento video perché positivo al Covid e la star della canzone cristiana Debora Vezzani. Inoltre, Bruno e Basta, Diolovuole Band, i due attori Giacomo Giorgi e Nicolò Galassi, un video di 8Roberto Bignoli, Max de Palma, Don Lino, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Don Beppe.

Gli 11 artisti in gara questo pomeriggio:

Letizia Centorbi

Loide

Shoek

Dino Santonico

Alex Cadilli

Letizia Mariotti

Ikaktus

Marta Falcone

Stella Sorrentino

Fra Vinicius

Beppe Bianco