TUNÈA: il progetto verrà presentato il 5 marzo all’Exmè di Carloforte

Sabato 5 Marzo 2022 presso la l’Exmè a Carloforte (SU), si terrà l’incontro di presentazione di TUNÈA, progetto di rigenerazione territoriale vincitore dell’avviso pubblico “Creative Living Lab – 3 edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Attraverso metodologie di azione partecipata, il progetto TUNÈA si focalizza sulla storia passata e l’immaginario presente relativo al rapporto della collettività di Carloforte con la tonnara.

Scopo del progetto è la tessitura di nuovi legami tra la comunità locale e gli spazi fisici delle tonnare, con attenzione sia alle parti dismesse che a quelle in funzione. Il lavoro è iniziato nel 2021 attraverso un’ indagine antropologica e socio-visuale del territorio e la sua storia sociale, per svilupparsi gradualmente nel 2022 in attività collaborative di co-progettazione e auto-costruzione da realizzarsi insieme alla comunità locale. Cuore del progetto sono infatti i 3 laboratori partecipativi che si svilupperanno in più momenti da Marzo a Giugno 2022, gestiti dall’architetta Patrizia Di Monte, il fotografo Alessandro Toscano, l’antropologa e performer Ambra Zambernardi. L’intera operazione mira a una apertura degli spazi delle tonnare alla fruizione pubblica, con l’intento finale di creare un nuovo spazio condiviso gestito dalla comunità.

A seguire i saluti del Sindaco di Carloforte Tore Puggioni, l’incontro vedrà dialogare la presidente di U-BOOT Lab e direttrice artistica del progetto Maria Pina Usai, con l’architetta Patrizia Di Monte, il fotografo Alessandro Toscano, l’antropologa e performer Ambra Zambernardi, gli esponenti delle associazioni locali Saphyrina e Zéma, il Presidente e la Direttrice del FLAG Sardegna Sud Occidentale, Cristoforo Luciano Piras e Nicoletta Piras.

Il progetto è reso possibile grazie al supporto di Fondazione di Sardegna, Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e alla preziosa collaborazione con il network di partner: Comune di Carloforte, FLAG Sardegna Sud Occidentale, Ass. Saphyrina, Ass. Zéma, ETS Occhio.

L’evento è aperto al pubblico.

U-BOOT Lab Associazione di promozione sociale nata nel 2012 tra Cagliari, Genova e Milano. Sviluppa strategie culturali per la rigenerazione urbana e territoriale attraverso progetti di innovazione sociale interdisciplinari e site-specific // web: http://www.u-boot.it/blog/