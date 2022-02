Tre smart e-cup all’Ice Challenge di Pragelato

Tutto l’elettrizzante spettacolo della smart e-cup è pronto a debuttare tra le nevi dell’Ice Challenge in programma questo fine settimana al ghiacciodromo di Pragelato.

Milano – Per questa prima nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio saranno ben tre le vetture full electric al via, sapientemente intraversate da Massimo Arduini, Leonardo Arduini e dallo YouTuber Jakidale in veste di guest star.

Dopo i successi ottenuti sui circuiti di tutta Italia dalla prima serie al mondo dedicata ad una vettura turismo elettrica e aver mostrato ottime qualità dinamiche nel corso del Mondiale Rally in Sardegna, la smart e-cup approda ufficialmente anche nel circus tricolore neve-ghiaccio.

Le tre vetture iscritte sono tutte dotate di un uno specifico kit per le competizioni su ghiaccio: se i pneumatici chiodati sono un must per questo tipo di competizioni, le smart e-cup “ice” portano in dote un inedito differenziale autobloccante, che rende le vetture molto più agili nella guida di traverso, ed uno speciale assetto con ammortizzatori e molle ad hoc.

Massimo Arduini, cinque volte Campione Italiano nelle competizioni turismo in pista ma con un ottimo passato anche nei rally, e Leonardo Arduini, giovanissimo 16enne che si affaccia per le prima volta al mondo delle competizioni sul ghiaccio dopo aver saggiato con ottimi risulati la smart e-cup in pista in un paio di occasioni lo scorso anno, affiancheranno

Jacopo d’Alessio, star di YouTube con oltre 1,8 milioni di iscritti al suo canale “Jakidale”. Saranno loro tre a firmare questo nuovo importante capitolo della storia della smart e-cup: la prima assoluta di una vettura full electric all’ Ice Challenge.

Le batterie di prove libere, le qualifiche e le tre manches di gara sono tutte in programma domenica 6 febbraio, con le tre manche di gara che saranno trasmesse in live streaming a partire dalle 9:30. Grande soddisfazione da parte della BMG Motor Event, promoter del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio: “Siamo onorati di essere stati scelti anche da smart EQ fortwo e-cup per questa nuova avventura su ghiaccio. Una testimonianza di quanto Ice Challenge sia una serie propedeutica ad aumentare le doti di guida e il controllo della vettura in ogni condizione. Siamo sicuri che con le smart potremo assistere ad un bellissimo spettacolo”.

“Portare le nostre smart EQ fortwo e-cup sul ghiaccio sarà una sfida per tutti noi”, ha aggiunto Massimo Arduini, pilota nonchè CEO di Lug Prince & Decker, la società che ha ideato la smart e-cup.

“Abbiamo modificato le vetture con l’inserimento di differenziali autobloccanti e di specifico assetto Bilstein appositamente studiato e testato. Si sa però che i test migliori si possono svolgere solo in gara quindi la tappa di Pragelato sarà un ulteriore banco prova per confermare la affidabilità delle smart, peraltro già testata con 4 anni di esperienza in pista e nei rally. Avere con noi Jakidale sarà poi un’occasione di importante visibilità mediatica. Abbiamo lavorato ad una livrea speciale che, senza dubbio, darà nell’occhio”.

Anche il round di Pragelato II sarà ovviamente seguito in streaming a partire dalla prima manche di gara, mentre venerdì sera andrà in onda sulla pagina Facebook @icechallengeofficiale e @acisporttv il consueto Studio Yokohama con alcuni dei protagonisti attesi a questo quarto round.