Tour della Cagliari pisana: socializzazione e integrazione tra generazioni e culture diverse

Quarto incontro Alla scoperta di Cagliari: una città tante culture

Il percorso toccherà diversi punti legati alla storia pisana della città. L’appuntamento è per il 15 febbraio alle ore 9.30 Necessaria la prenotazione: per info acliprovincialicagliari@gmail.com o 07043039.

Dalle mura di castello alla Torre dell’Elefante, passando per la Cattedrale. Un tour gratuito alla scoperta del Castel di Castro di Callari, l’odierno quartiere di Castello, che ancora si erge prorompente e domina la città regalando panorami mozzafiato. Giunge al quarto incontro il progetto “Alla scoperta di Cagliari: una città, tante culture”, nato dalla collaborazione tra le Acli provinciali di Cagliari, Crei Acli, Ipsia Sardegna, Amal Sardegna Marocco e la Fap Acli Cagliari.

Si tratta di un’iniziativa nata con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e incontro tra cittadini over 60 e i gruppi di stranieri presenti sul territorio. Lo scopo dell’attività non è solo di integrare maggiormente questi ultimi nella nostra realtà, ma anche quello di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuovendo stili di vita più sani e contrastando situazioni di solitudine.

L’appuntamento per il tour della Cagliari Pisana è per martedì 15 febbraio alle ore 9.30 in viale Buoncammino (fronte Porta Cristina). Da qui si proseguirà per le vie del quartiere Castello fino ad arrivare alla Torre dell’Elefante. Il tour è gratuito e avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti Covid-19 (necessario Green pass rafforzato). L’unico costo a carico dei partecipanti è il biglietto per l’accesso alla Torre dell’Elefante di 2 euro.

advertisement

Il progetto “Alla scoperta di Cagliari: una città, tante culture” prevede in totale otto incontri dedicati alla socializzazione e all’integrazione tra generazioni e costumi diversi, attraverso la scoperta della cultura come mezzo di interazione e integrazione. L’itinerario è suddiviso in epoche storiche e ripercorre l’evoluzione della città di Cagliari, partendo dal periodo Punico e Romano, proseguendo poi con il periodo Bizantino e Giudicale, quello Pisano, lo Spagnolo, il Piemontese, per concludersi infine con l’Unità d’Italia e i giorni nostri.

Per richiedere informazioni, è possibile inviare una e-mail con i propri dati alla segreteria organizzativa, all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare al numero 07043039. L’attività è riservata ai tesserati Acli.