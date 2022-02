Distretto rurale Sardegna centro occidentale: fissato nuovo incontro a Terralba

Distretto rurale Sardegna. Si attendeva solo la definitiva conferma, che puntualmente è arrivata.

Venerdì prossimo, 4 Febbraio, a Terralba si svolgerà il quarto appuntamento di presentazione, avvicinamento e riconoscimento del Distretto Rurale della Sardegna Occidentale.

D’altronde non aveva lasciato nessun dubbio il Sindaco di Terralba Sandro Pili. Al termine del suo intervento nel corso dell’incontro organizzato a Cabras dal Gal Sinis e dal Flag Pescando, forse anche favorevolmente impressionato dalle numerose partecipazioni, aveva espresso la sua volontà di invitare tutte le forze produttive del settore primario e dei settori connessi e operanti nel territorio da lui amministrato, a partecipare a un incontro confronto, per meglio far conoscere un progetto così importante per l’economia locale.

<Noi come amministrazione abbiamo già deciso di far parte di questa iniziativa – aveva detto – anche oggi ho colto un grande interesse, confermato dalla nutrita rappresentanza di forze operanti nel mondo economico, per cui sono fortemente convinto che un ulteriore coinvolgimento si potrà ottenere in un incontro che sicuramente organizzerò a Terralba>

Detto fatto lo stesso Sandro Pili, ha confermato la data di Venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 16:30 da svolgersi nei locali presso il Teatro Comunale, sito in Via F. Porcella angolo Piazza Libertà, a Terralba. <Ha assicurato la sua presenza e quella della sua Amministrazione anche il Sindaco di Arcidano Davide Fanari – ha continuato Pili – in questi giorni ho avuto contatti con molti imprenditori, agricoltori e operatori locali.

Tutti hanno espresso la loro disponibilità, per cui credo che avremo una nutrita partecipazione> Sembra insomma che questi percorsi di avvicinamento e conoscenza di questa nuova iniziativa, stiano catturando l’attenzione di realtà economiche, piccole e grandi, tutti attirati forse dalla energia espressa e ben raccontata, dai tre Gal, Barigadu, Marmilla e Sinis, e dal Flag Pescando.

Ben lo dimostra il fatto che in partenza gli incontri dovevano essere tre, Ghilarza, Ales e Cabras. Ma proprio nel corso dell’ultimo appuntamento, a Cabras, oltre a Terralba, anche Andrea Lutzu, Sindaco di Oristano, aveva preannunciato la sua volontà di organizzare nella cittadina capoluogo, un ulteriore appuntamento, che anche questo confermato, è stato fissato alle ore 16.30 per lunedì 14 febbraio si terrà nella Sala consiliare del Comune di Oristano – Palazzo degli Scolopi, Piazza Eleonora 44.

Di questo passo, non si escludono altri appuntamenti, che potrebbero essere propedeutici a ulteriori avvicinamenti da parte di attività che stanno vivendo un momento difficile e che necessariamente deve essere rilanciato essendo una identità del territorio, magari proprio come auspicato dal Presidente del Gal Sinis Alessandro Murana, un rilancio della Vernaccia, uno dei tanti prodotti storici e particolarmente riconoscitivi della produzione vitivinicola dell’oristanese. In considerazione della emergenza sanitaria da Covid-19 anche l’appuntamento del terralbese di Venerdì 4 febbraio, per favorire la massima partecipazione, potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi direttamente al link: https://www.youtube.com/c/SuperTvOristano_STVOristano.

Allo stesso indirizzo può essere inoltre visionata nell’archivio, la registrazione integrale della riunione tenutasi a Cabras il 28/01. u.s.

Si ricorda inoltre a tutto le imprese e in generale il parternariato interessato, che si può aderire al progetto “Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale” anche on line con la compilazione del “modulo digitabile e trasmissibile direttamente dal sito” all’indirizzo: https://www.distrettoruralesco.it.