Tennistavolo Norbello: un bilancio positivo tutto al femminile

IL PALCOSCENICO STAVOLTA E’ SOLO DELLE DONNE

Un successo, quattro pareggi, tutti in salsa rosa perché l’incontro di A1 maschile con Apuania Carrara non è stato disputato per problemi che hanno riguardato la squadra ospite.

Bilancio tutto sommato positivo che mette in luce la determinazione di Giulia Cavalli e socie nel restare tra le prime quattro del campionato, nonostante la concorrenza agguerrita di Cortemaggiore e Quattro Mori.

advertisement

E vogliose di andare avanti verso risultati sempre più eclatanti sono anche le norbelline nordiste e sudiste di A2 femminile: opposte a squadre d’alta classifica riescono a trovare il giusto compromesso che equivale ad un “senza infamia e senza lode”.

Il presidente Simone Carrucciu ha partecipato sia alla sfida di A1, sia al concentramento abruzzese di A2: “Reputo questo fine settimana molto redditizio – dice – e ringrazio le ragazze per la passione che incarnano, e mi riferisco anche alla squadra Blu che è rimasta indenne alle insidie di due forti compagini. Mi fa piacere che l’approccio agli impegni agonistici sia molto sentito, segno che tutte credono nei nostri obiettivi, ancora non vicinissimi al traguardo ma che vengono preparati con grande costrutto settimana dopo settimana. Grazie!”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Terza giornata di ritorno Sabato 5 febbraio 2022 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Parva Domus – TT Marco Polo (Brescia) 4 1

NON ESISTONO SQUADRE MATERASSO

Assente la forte pongista polacca Magdalena Sikorska, la compagine locale si affida al duo italiano composto da Giulia Cavalli e dalla ancora un po’ acciaccata Krisztina Nagy. Le due sono sostenute dalla freschezza atletica e anagrafica di Tatiana Kukulkova.

La gara ha rispettato il pronostico ma senza una dose smisurata di concentrazione, le avversarie potevano combinare brutti scherzi. Anche perché si temeva molto la italo cinese Wang Xuelan che all’andata riuscì a sconfiggere proprio la campionessa slovacca. La pongista orientale, mancina e per di più rara interprete dell’impugnatura a penna, ha infatti provato ad impensierire sia Giulia Cavalli, sia la stessa Tatiana, con il servizio fulmineo e gli insidiosi puntini che gremivano un lato della sua racchetta. E invece è successo che l’atleta magiostrina sia riuscita nell’ennesimo miracolo personale e anche la sua compagna è stata brava a soffocare qualsiasi iniziativa della Wang. L’unico punto bresciano è giunto con Elisa Armanini, brava a sfruttare le momentanee debolezze di Krisztina Nagy. In passato la pongista di sangue magiaro aveva sempre avuto la meglio sull’ex Castel Goffredo, e ad onor del vero, dopo il primo set, tutto faceva presagire che avesse la situazione sotto controllo. Ma quando sul 9-9 ha sciupato l’occasione per allungare, si è capito che i postumi dell’infortunio si sentivano ancora. Da quel momento la giocatrice lombarda ha gestito nel migliore dei modi la situazione.

Nessun problema per Cavalli nel superare la n. 3 Marianna Petenzi, mentre Kukulkova ha dovuto stringere i denti per venire a capo della sfida con Armanini che nuovamente si è fatta sotto senza regalare nulla, perdendo comunque dopo tre parziali. Alla fine, ne è uscita una bella vittoria che mantiene intatte le speranze di poter raggiungere i play off quando mancano quattro gare al termine.

PARLA GIULIA CAVALLI

Norbellissime brave soprattutto a ritrovare la voglia di vincere dopo l’incolore prova di Bolzano quando l’Eppan ha dimostrato sul campo di meritare la terza piazza in classifica. Quando non ci sono problemi di salute che la possono affliggere, Giulia Cavalli diventa pericolosissima per chiunque e sovente supera sé stessa, come nell’ultimo caso in cui ha dato un dispiacere alla esperta Wang Xuelan.

Vi siete impegnate allo spasimo

Le partite non sono mai scontate e infatti abbiamo prestato massima attenzione affrontando una compagine che qualche annetto fa si sarebbe salvata. Con il livello altissimo che c’è ora la lotta per la permanenza diventa tosta. Comunque, avevamo messo in conto le due sconfitte con l’italo cinese che potevano starci.

E invece capovolgete per due volte il pronostico

Tatiana vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’andata e infatti studia l’avversaria con molta attenzione preparandosi al meglio per questo match. Costruisce una prestazione di livello e vince nonostante Wang regali mai niente.

Poi è toccato a te..

Sinceramente non avevo grandi preferenze perché sia io, sia Krisztina Nagy eravamo sicure di non avere chances contro di lei. Ma come sempre ci ho provato, non parto mai da sconfitta, anche se la vedevo difficile perché il suo è un gioco particolare. E poi in Italia le “pennaiole” non si vedono più. Paradossalmente ho affrontato due avversarie con questa singolare caratteristica perché anche la Petenzi gioca con l’impugnatura a penna.

Sensazioni?

Ho disputato una gara incredibile, penso che sia stata la mia miglior partita di tutta la stagione. Se vuoi battere Wang Xuelan devi giocare bene. Pur non essendo più giovanissima ha un sacco d’esperienza e ogni punto è ragionato, non fa errori banali o semplici. Ha un gioco fastidioso e collaudato e poi a me i mancini hanno sempre dato complicanze.

Però è andata bene questa volta..

Sono felicissima perché è una vittoria completamente inaspettata. L’ultima volta che ci avevo giocato avevo perso malamente. Sono molto fiera di come è andata.

Peccato per Krisztina Nagy..

I suoi malanni fisici hanno sicuramente inciso sul rendimento. E certi colpi che di solito fa a occhi chiusi questa volta o li sbagliava o non li eseguiva impeccabilmente come altre volte. E Armanini ha approfittato del suo calo qualitativo. Peccato perché sull’1-0 9-9 la mia compagna ha sciupato due palle abbastanza semplici. Sul 2-0 per lei l’andamento della gara sarebbe sicuramente cambiato.

Continuate ad occupare la quarta piazza in coabitazione con il Quattro Mori

Puntiamo al quarto posto, ci proveremo sempre. Non dipende solo da noi ma dobbiamo fare comunque la nostra parte.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone B

Seconda e terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 – Via Stefano Tempia, 8 – Torino

A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu Tennistavolo Castel Goffredo 3 3 A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu Tennis Tavolo Torino 3 3

SPARTIZIONI DI PUNTI, SI RIMANE TRA LE GRANDI

Le norbelline del nord escono imbattute dal concentramento piemontese, confermandosi squadra da alte posizioni. Di sicuro incide l’innesto della campionissima Niko Stefanova che non sbaglia un colpo, perfezionando sempre di più il suo stato di forma. Gohar Atoyan e Ana Brzan stanno sulla scia entusiastica della compagna e quando possono incassano anche loro. L’italo armena ottiene un punto nella gara contro la compagine castellana, Ana che combatte con i dolori, sigla il definitivo 3-3 contro la capolista padrona di casa. “Sono molto contenta per le quattro vittorie – dichiara Nikoleta Stefanova – e soprattutto non mi aspettavo di ottenerle con questa facilità, visto che le avversarie sono rimaste a secco di set pur avendomi dato filo da torcere. Ho avuto nuove indicazioni positive derivate dalla concentrazione, sicuramente importante nel generare queste bellissime prestazioni; ho capito che il mio gioco esiste e produce ancora, nonostante mi alleni poco. Il pareggio con Castel Goffredo ci sta un po’ stretto e questo mi dispiace perché Ana e Gohar hanno giocato molto bene e ritengo che si potesse vincere. Diverso il ragionamento per la gara con il Tennistavolo Torino, team che può contare su ragazze giovani e veloci come Miriam Carnovale, ed Emma Sereno Regis. Ma complimenti ad Ana che ha ottenuto una bella vittoria con Teresa D’Ercole”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone D

Seconda e terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via S. Maria, Scerni (CH)

A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo A.S.D. Tennistavolo Ausonia Enna 3 3 A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo ASD TT Vasto (Chieti) 3 3

MARIALUCIA DI MEO TRASCINA LA SQUADRA

Contro due big del girone le norbelline meridionali sfoderano una Marialucia Di Meo che riacquista fiducia in sé stessa conquistando tre successi su quattro. La paraguaiana Lucero Ovelar dà il suo contributo con una vittoria a partita, mentre i dolori alla spalla impediscono a Gaia Smargiassi di conservare la sua percentuale del 90%. L’unico acuto lo registra nella prima gara con l’Ausonia, sconfiggendo Martina Tirrito. Ma è comunque festa grande per la super storica capitana Marialucia Di Meo che la si rivede distesa e sorridente. “Sono immensamente felice del mio rendimento – conferma la pongista campana – perché dopo i primi tre concentramenti, sinceramente, pensavo di essere entrata in un tunnel dal quale non sarei mai uscita e rivedermi giocare come ai vecchi tempi è stata una bella botta di vita. Il pareggio con Enna mi rende molto appagata. Dopo la sconfitta con Natalia Riabchenko, dove peraltro avevo già riscontrato qualcosa di buono, sono riuscita a portare il punto del pareggio opposta a Martina Tirrito con non poche difficoltà perché dopo essere andata sul 2-0 ho subito il suo ritorno, prolungatosi anche nel quarto parziale dove, nonostante mi abbia ha dato qualche grattacapo, sono riuscita a spuntarla. Quel successo mi ha fatto ritrovare la fiducia nella sfida successiva con Vasto. E in quella circostanza abbiamo opposto la stessa formazione dell’andata. Ma se in quella circostanza non feci alcun punto, stavolta mi sono riscattata imponendomi inaspettatamente sulla russa Sofia Ivanova dove è emersa la Di Meo dei vecchi tempi. A quel punto si poteva pensare anche ad una vittoria di squadra ma la mia compagna Gaia Smargiassi non è riuscita a ripetersi come all’andata. E Lucero, dopo aver battuto Ecaterina Mardari, si è arresa ad Ivanova. Sul 2-2 ho affrontato Giulia Ciferni con la quale avevo perso all’andata. Questa volta l’ho fatta mia al quarto set. Purtroppo, le precarie condizioni fisiche di Gaia non le hanno permesso di osare e quindi le vastesi ci hanno raggiunto sul 3-3. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il concentramento, ricordandomi le cose che sapevo fare. E anche il presidente Simone Carrucciu che si è fatto una sfacchinata da Norbello per venire ad incoraggiarmi. E spero di aver regalato a tutti delle buone prestazioni”.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale- Via Azuni-Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello AD Muravera T.T. 0 6

GIOVANI TROPPO FORTI

L’aitanza adolescenziale della formazione sarrabese soffoca qualsiasi pretesa da parte dei giallo blu che manifestano tenui accenni di miglioramento, non sufficienti a rimettere in carreggiata un campionato ormai alla deriva. Applausi, comunque per l’attaccamento alla maglia a Eleonora Trudu, Roberto Bosu e Peppe Mele, con il nuovo inserimento di Vincenzo Meloni.