Tennistavolo Norbello: sfide importanti per A1 maschile e C2 Maschile

La necessità di riempire i buchi del calendario porta a compiere degli straordinari e si spera fruttuosi perché la A1 maschile Tennistavolo Norbello si trova all’ultimo posto in classifica in coabitazione con il Reggio Emilia, squadra che riceverà i giallo blu domenica sera.

Poco più di ventiquattro ore dopo lo scenario muta perché si scende in centro Sardegna per accogliere la prima della classe Apuania Carrara.

Si prospetta quindi una due giorni da montagne russe che se affrontata con la formazione migliore e particolarmente in salute potrebbe regalare gare equilibrate e dal risultato incerto.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Recupero Quarta giornata di ritorno Domenica 27 febbraio 2022 Ore 17:30

Sede di Gioco Palestra scolastica – Via Lasagni – Villa Bagno (RE)

TT. Reggio Emilia Ferval A.S.D. Tennistavolo Norbello

SFIDA DA NON CICCARE

All’andata il team tutto italiano giocò un brutto scherzo al sodalizio norbellese che con il nuovo innesto Pavel Tarutin sperava di invertire la rotta. Ma il pongista russo, da appena una settimana in Italia, mostrò problemi di adattamento alla palestra comunale e dovette cedere per due volte, regalando la prima ed unica vittoria stagionale agli emiliani. Si salvò dal marasma il lusitano Diogo Carvalho che incamerò due punti. Con il supporto del suo connazionale Enio Mendes, domenica dovrebbe mettere maggiormente in apprensione il team emiliano che successivamente incamerò due pareggi con Prato e S. Espedito.

A Villa Bagno i giallo blu annovereranno anche Pasquale Vellucci, pronti a contrastare Andrea Puppo (n. 6 d’Italia, 44.4%), Damiano Seretti (n. 19, 27.8%), Daniele Pinto (n. 10, 20%) e il tecnico-giocatore Mattia Crotti (n. 25, 42%).

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Recupero Terza giornata di ritorno Lunedì 28 febbraio 2022 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo

NON SENTIRSI SPACCIATI IN PARTENZA

Saranno al settimo cielo perché oltre ad essere i detentori dello scudetto e a guidare la classifica attuale, i portacolori del club toscano sono freschi di approdo alla finalissima della Europe Cup, conquistata mercoledì scorso sul campo dei polacchi del KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. La formazione fa spavento con Mihai Bobocica, n. 1 d’Italia e ancora imbattuto; e poi ci sono il croato Andrej Gacina, pure lui a zero confitte, lo slovacco Lubomir Pistej (81,3%) e il lombardo Leonardo Mutti (58,3%), numero 12 d’Italia.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Recupero Prima giornata di ritorno Venerdì 25 febbraio 2022 Ore 19:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT. Guilcier Ghilarza 0 6

DERBY NEFASTO

Decima sconfitta consecutiva per il team giallo blu che nulla ha potuto contro la formazione del paese adiacente. Si sono comunque battuti da leoni Roberto Bosu, Peppe Mele e Antonello Ledda che prima o poi riusciranno ad invertire la tendenza.