Tennistavolo Norbello – Il programma del 5-6 febbraio 2022

Prima di conoscere il programma dettagliato dei prossimi impegni agonistici giallo blu è doveroso dedicare due parole di conforto all’atleta della formazione maschile di C2 Antonello Ledda che alcuni giorni fa ha perso prematuramente la sorella Angela. Anche Roberto Marcangeli, del gruppo amatori e grande tifoso gialloblù, ha perso il fratello Gianfranco. La società tutta formula le più sentite condoglianze ad Antonello e Roberto e ai loro familiari per questa grave perdita.

Quello che i calendari offrono nel prossimo week end è un programma tra i più nutriti della stagione perché oltre alla tradizionale partita doppia casalinga, le attenzioni si rivolgono ai gironi B e D della A2 femminile che prevedono la quarta uscita stagionale della formazione Blu e di quella Gialla.

Occhio anche agli orari di sabato: si comincia straordinariamente alle ore 16:00.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Terza giornata di ritorno Sabato 5 febbraio 2022 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale- Via Azuni-Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Parva Domus – TT Marco Polo (Brescia)

PRESTARE SEMPRE MASSIMA ATTENZIONE

Le gare che sulla carta sembrano avere un esito scontato fanno paura quanto le altre. Per questo le tre norbellissime chiamate a misurarsi con le pongiste del club lombardo non hanno nessuna intenzione di prendere sottogamba l’impegno. Per l’occasione i tifosi potranno sostenere col solito entusiasmo l’italo ungherese Krisztina Nagy, l’emiliana Giulia Cavalli e la slovacca Tatiana Kukulkova.

Un terzetto ben affiatato che dovrà vedersela con una squadra che è ancora alla ricerca dei primi punti in classifica. Tra le avversarie del Marco Polo la più insidiosa è l’italo cinese Wang Xuelan, n. 10 della classifica nazionale (38,5%). Con lei Elisa Armanini (n. 17 col 15,4% di rendimento) che ha partecipato di recente, con la maglia della nazionale italiana, al Trofeo Internazionale Città di Norbello; e poi c’è Elettra Valenti.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Terza giornata di ritorno Sabato 5 febbraio 2022 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Comunale- Via Azuni-Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo

PARTECIPARE E APPRENDERE

Cosa dire di un’ospite che può vantare cinque scudetti, tutti conquistati negli ultimi otto anni, tre Coppa Italia, una Supercoppa e che guida l’attuale classifica a punteggio pieno? Un’opportunità imperdibile per gli appassionati che potranno vedere all’opera giocatori del calibro di Mihai Bobocica, n. 1 d’Italia e ancora imbattuto.

Oppure il croato Andrej Gacina, pure lui senza aver conosciuto sconfitte, o lo slovacco Lubomir Pistej (84,6%) o il lombardo Leonardo Mutti (55,6%). Insomma, quello che si può chiedere ai padroni di casa è di offrire una prestazione maiuscola, utile come allenamento per le prossime e delicate gare. Per l’occasione il tecnico Eliseo Litterio potrà contare sull’apporto dello spagnolo Javier Benito, del russo Sergei Mokropolov e del collaudatissimo Pasquale Vellucci.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone B

Seconda e terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 – Via Stefano Tempia, 8 – Torino

A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu Tennistavolo Castel Goffredo A.S.D. Tennistavolo Norbello – Blu Tennis Tavolo Torino

UN VALIDO BANCO DI PROVA

Due impegni niente male per le norbelline del nord che nello stesso giorno affrontano terza e prima in classifica. Tra le due ovviamente ci sono le giallo blu che con l’innesto della fuoriclasse Niko Stefanova si sentono meno vulnerabili. La sintonia tra lei, l’italo armena Gohar Atoyan e l’italo slovena Ana Brzan sarà ottima come quella che attecchì a dicembre. Tra le avversarie più temibili in casa Tennistavolo Torino c’è la calabrese Miriam Carnovale, anche lei protagonista al Trofeo Città di Norbello, mentre tra le castellane la più proficua risulta Elena Thai Kim.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone D

Seconda e terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00/14:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via S. Maria, Scerni (CH)

A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo A.S.D. Tennistavolo Ausonia Enna A.S.D. Tennistavolo Norbello – Giallo ASD TT Vasto (Chieti)

ALLA RICERCA DELLA REALE FISIONOMIA

Anche in questo caso non si scherza perché nel primo confronto abruzzese, Marialucia Di Meo, Gaia Smargiassi e Lucero Ovelar, seconde in graduatoria, dovranno vedersela con la leader Ausonia Enna che schiera l’ucraina Natalia Riabchenko (90%) e l’italo russa Yuliya Markova (80%). Le due squadre sono separate da tre punti e all’andata finì 4-2 per le siciliane con la clamorosa sconfitta della paraguaiana giallo blu Ovelar al quinto set con Criscione (54%) che scombinò letteralmente i piani norbellesi.

E dopo si affronta il TT Vasto che le segue di due lunghezze con una gara in meno. Un’altra 90%, la russa Sofia Ivanova, potrebbe impensierire le tre “sudiste”.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Terza giornata di ritorno Domenica 6 febbraio 2022 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale- Via Azuni-Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello AD Muravera T.T.

SFRUTTARE IL FATTORE CASALINGO

Primo impegno del 2022 per il trio composto da Eleonora Trudu, Roberto Bosu e Peppe Mele. C’è uno zero in classifica da cancellare, i tifosi sperano..