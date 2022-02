Con un budget di 200 mila € per l’acquisto di un’abitazione che cosa si potrebbe acquistare agli attuali prezzi di mercato in città come Milano, Roma e Napoli e in alcune delle località turistiche più importanti alla luce del fatto che il Covid ha creato un interesse crescente per queste ultime?

Tecnocasa – A Milano, Roma e Napoli e nelle località turistiche quanti metri quadri si possono acquistare?

L’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prende in considerazione una tipologia medio usata e una medio nuova.

MILANO

Partendo dal capoluogo lombardo, i cui prezzi hanno messo a segno un importante recupero, con 200 mila € si possono acquistare in media 52 mq (usato), tre mq in meno rispetto a un anno fa. Se si punta su una nuova costruzione i mq scendono a 46 mq mentre in centro si possono acquistare 30 mq (usato).

ROMA

Più accessibile il mercato immobiliare della Capitale i cui prezzi sono decisamente più contenuti e che, nell’ultimo anno, non ha vissuto la stessa crescita di Milano. Infatti, con lo stesso budget si acquistano 70 mq di tipologia usata, ben 18 mq in più rispetto a Milano. Si possono portare a casa 59 mq di nuova costruzione. C’è poi chi ama le zone centrali della città eterna ma in quel caso potrà al massimo aspirare ad un appartamento usato di 39 mq.

NAPOLI

Si guadagna qualche metroquadro in più nel capoluogo campano dove le metrature aumentano decisamente e si portano a 85 mq per una tipologia usata. Si potranno acquistare 12 mq in meno di una tipologia nuova.

E se invece si decidesse di acquistare una casa in una località turistica, un’idea sempre più accarezzata da tanti alla luce della possibilità di svolgere il lavoro in remoto? In questo caso abbiamo ipotizzato una soluzione già ristrutturata o comunque che non necessiti di lavori aggiuntivi, tipologia preferita da chi compra al mare, montagna o lago.

MONTAGNA

Per gli amanti della montagna potrebbe essere interessante sapere che a Bardonecchia potrebbero acquistare 62 mq, a Canazei arriverebbero a 41 mq mentre avrebbero più spazio a Roccaraso (80 mq) o a Cogne (71 mq).

MARE

Per chi invece ama il mare, soprattutto località più giovani e “movimentate” sappia che a Riccione potrebbe acquistare 56 mq di nuova costruzione. Se poi si sogna la costiera amalfitana il budget consente l’acquisto di 42 mq ad Amalfi e quasi 10 mq in meno a Positano. Nelle isole, in Sicilia a Scopello si potrebbero acquistare 73 mq, a Villasimius in Sardegna 63 mq.

LAGO

Decisamente più accessibile il lago di Garda: sia a Salò sia a Peschiera si può ambire, mediamente, ad un immobile in buono stato di 80 mq, metratura destinata a scendere notevolmente se si vuole la vista lago o il fronte lago. Più costosa Torri del Benaco dove occorre mettere in conto una spesa maggiore se si desidera acquistare questa metratura. Infatti, con 200 mila € ci si può assicurare 45 mq di nuova costruzione.