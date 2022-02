Teatro. CEDAC presenta “L’omino della pioggia”, a Santa Teresa ed Arzachena

Sbarca nell’Isola “L’Omino della Pioggia” di e con Michele Cafaggi (Premio Nazionale Franco Enriquez 2016) per la regia di Ted Luminarc in cartellone martedì 8 febbraio alle 20 all’ AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena in collaborazione con Deamater e mercoledì 9 febbraio alle 18 all’ Auditorium Comunale “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura (per la rassegna di Teatro per le Famiglie), sotto le insegne della Stagione di Teatro Circo 2021-2022 firmata CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna .

martedì 8 febbraio – ore 20 – AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena * (*)in collaborazione con Deamater

mercoledì 9 febbraio – ore 18 – Auditorium Comunale “Nelson Mandela” – Santa Teresa Gallura

La pièce racconta le (dis)avventure di un buffo personaggio alle prese con gli eventi atmosferici e con strani imprevisti: “L’Omino della Pioggia” rappresenta un sogno ad occhi aperti in un mare di bolle di sapone dove riscoprire la magia delle piccole cose perché in fondo – come diceva Italo Calvino – “La Fantasia è un posto dove ci piove dentro”.

Una pièce immaginifica che vede protagonista un buffo e tenero personaggio alle prese con le intemperie – dapprima la pioggia che invade la casa attraverso una finestra aperta, tanto che è necessario ripararsi sotto l’ombrello, poi una vera tormenta di neve… così che il protagonista rischia di ammalarsi, inizia perfino a starnutire… ma ecco che curiosamente tutto lo spazio si riempie di sfere iridescenti, fragili e leggere come in un sogno ad occhi aperti – per il divertimento di grandi e piccini.

Lo spettacolo

L’“Omino della Pioggia” è uno spettacolo pieno di poesia in cui si fondono l’arte della clownerie e le acrobazie circensi tra “effetti speciali” e giochi di luci e ombre con la cifra popolare e insieme fantastica del nouveau cirque: un avvincente racconto per quadri dove l’eroe si confronta con i capricci del clima con fanciullesca ingenuità e stupore in una continua scoperta delle meraviglie del mondo. Minuscole e incalzanti le gocce d’acqua continuano a cadere prima di trasformarsi in cristalli di ghiaccio e se – come sosteneva Italo Calvino nelle “Lezioni Americane”, in riferimento a Dante Alighieri – “La Fantasia è un posto dove ci piove dentro”, questa incantevole storia si svolge proprio nella dimensione onirica e fiabesca dove tutto può accadere.

Biografia

Michele Cafaggi (Premio Nazionale Franco Enriquez 2016), primo artista in Italia a creare un intero spettacolo dedicato alle bolle di sapone, si è formato tra Milano e Parigi, dove ha studiato recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione. Fin dagli Anni Novanta si esibisce in rassegne e festivals come attore e performer, spaziando dal teatro “classico” e d’avanguardia al teatro di strada e esibendosi davanti alle grandi platee internazionali come alle feste di paese, dai palcoscenici alle carceri, gli ospedali, le case di riposo e le scuole. Moderno clown capace di far sorridere un pubblico di ogni età, è conosciuto come Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

L’artista – applaudito in Italia e nel mondo – ha ricevuto il Premio Nazionale Franco Enriquez 2016 con la seguente motivazione: «Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli: (L’Omino della Pioggia, Ouverture Des Saponettes, Concerto in Si Be-Bolle) sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico- attoriale, raggiunta. La sua arte è spesso a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile».

Con il suo “Omino della Pioggia” Michele Cafaggi è stato selezionato come Spotlight Artist all’IPAY 2017, International Performing art for Youth a Madison (USA); lo spettacolo ha partecipato alla Variety Evening organizzata in occasione della Kulturboerse 2017 a Freiburg, in Germania.

Il favoloso mondo de “L’Omino della Pioggia” sbarca nell’Isola – sotto le insegne del CeDAC – per una breve tournée in Gallura (dopo la “sospensione” a causa delle normative anti-Covid): un’occasione per riscoprire con le metamorfosi del mondo incantato degli oggetti tra coinvolgenti effetti speciali visivi e sonori lo stupore e la meraviglia dell’infanzia.