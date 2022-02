Tale padre tale vino, le sette proposte speciali di Studio Cru per la festa del papà

C’è chi condivide il momento con i propri cari, chi invece corre in pasticceria per gustare una golosa zeppola di San Giuseppe. Il 19 marzo è l’occasione perfetta per brindare a tutti i papà e perché non farlo con un calice di vino? Per la festa del papà, Studio Cru racconta la storia di 7 padri fondatori che hanno saputo racchiudere in un vino, in una cantina, in un’azienda vitivinicola l’anima di un territorio e i ricordi di famiglia.

Castello di Cigognola

Cuvée dell’Angelo Blanc de Noirs

Per la festa del papà Castello di Cigognola, di proprietà della famiglia Moratti, propone Cuvée dell’Angelo Blanc de Noirs. La maison dedica il Metodo Classico ad Angelo Moratti, imprenditore e Cavaliere del lavoro, nonno di Gabriele Moratti che dal 2019 – insieme all’AD Gian Matteo Baldi – gestisce l’azienda.

Nessuna aggiunta di zucchero dopo la sboccatura e 72 mesi di affinamento sui lieviti caratterizzano questo spumante dal perlage fine e raffinato. Al naso e in bocca Cuvée dell’Angelo rivela una notevole persistenza, esprimendo l’ottimale maturazione delle uve allevate sul lato nord-occidentale della collina di Cigognola.

Cuvée dell’Angelo è figlia del Pinot Nero, varietà protagonista del progetto enologico di Castello di Cigognola, che intende offrire un’espressione autentica e di alta qualità del talento vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese.

Prezzo: 40,00 euro nello shop online della cantina

Giannitessari

Dosaggio Zero Lessini Durello Riserva DOC

Se la saggezza, frutto del tempo, fosse uno spumante sarebbe il Lessini Durello Dosaggio Zero di Giannitessari, Metodo Classico prodotto con le uve dei monti Lessini che riposa sui lieviti per almeno 9-11 anni. L’aroma complesso di frutta secca e acacia con note di miele e la grande struttura, che evoca sentori di pane tostato e lievito, ne raccontano il lungo affinamento in bottiglia nelle cave sotterranee della cantina di Roncà (Verona).

Di colore giallo brillante, con perlage finissimo, questo spumante presenta in perfetto bilanciamento tra acidità e mineralità. Nasce dall’esperienza del suo ideatore Gianni Tessari, vignaiolo tra le province di Verona e Vicenza, che attraverso le tre versioni – Brut, Extra Brut e Dosaggio Zero – si propone di valorizzare il Lessini Durello Metodo Classico come bollicina d’eccellenza.

Prezzo: 40,00 euro a scaffale

Cantina Tramin

Troy Chardonnay Riserva 2018

Era il 1898 quando Christian Schrott, parroco di Termeno e successivamente deputato al Parlamento di Vienna, fondò Cantina Tramin insieme ad alcuni vignaioli della zona. In un momento storico difficile per l’agricoltura, dove l’uva era pagata pochissimo, Schrott avviò il progetto per garantire libertà, dignità e sicurezza ai piccoli viticoltori locali. Ne è trascorso di tempo da allora, ma lo spirito di cooperazione tra le attuali 160 famiglie socie rimane invariato, così come l’amore per le montagne e la fiducia nelle potenzialità della loro terra. Troy Chardonnay Riserva 2018 è il vino che rappresenta la sfida e il percorso verso le vette dell’enologia, un elegante Chardonnay d’impronta alpina che ha origine da vigne poste tra i 500 e i 550 metri d’altezza sul versante orientale del massiccio della Mendola. Un vino da dedicare all’intraprendenza dei papà.

Prezzo: 75,00 euro nello shop online della cantina

Monte del Frà

Colombara Veronese IGT – Garganega 2017

La garganega, vitigno bianco veronese per eccellenza, a Monte del Frà rivela caratteristiche uniche e interpretate con esperienza e passione nel Colombara Veronese IGT, annata 2017: un vino che nasce da un vigneto di profondo carattere, interamente terrazzato e situato in località Oliosi, piccola frazione del comune di Castelnuovo del Garda. Il Colombara si caratterizza per l’utilizzo della tecnica della surmaturazione in vigna, che dona ancora più espressione al carattere dell’uva e del vigneto che la produce. Il risultato è un vino strutturato, complesso ed elegante, che sottolinea la longevità della garganega nel tempo. Filari, grappoli e viti sono il regno di Eligio Bonomo, “uomo della vigna” e seconda generazione della famiglia: grazie all’attenzione che riserva nel curare ogni vigneto produce vini equilibrati e di qualità come il Colombara 2017.

Di colore giallo dorato, all’olfatto è intenso con profumi di liquirizia, fiori di camomilla e albicocca. Alla beva corposo e setoso, con sentori di frutta esotica, fiori di acacia, vaniglia e spezie.

Prezzo: 13,50 euro nello shop online della cantina

Roeno

Roeno – Il Vino del Fondatore

Roeno – Il Vino del Fondatore nasce nel 1996 da Rolando Fugatti, padre dell’omonima azienda che ne ispira il nome. Un nome che vede l’unione della particella “Ro” – ispirata al nome di Rolando, ideatore di questo vino assieme al figlio Giuseppe – ed “eno”, dal greco enos (vino). Il blend di cabernet franc, cabernet sauvignon e merlot, firmato dall’azienda della Terradeiforti, è il risultato di una meticolosa vinificazione e di uno studiato affinamento in bottiglia, che raggiunge la sua maturità dopo tre anni dalla vendemmia.

Dal colore rosso rubino intenso, questo vino regala un bouquet ampio, di grande complessità, con spiccate note speziate e minerali che evolvono verso percezioni fruttate di marasca, ribes e prugna. In bocca, il racconto del fondatore trova il finale perfetto in una trama tannica morbida, ben evoluta che lascia spazio a sapori eleganti e persistenti.

Prezzo: 17,00 euro nello shop online della cantina

Cecchetto

Raboso del Piave DOC

Un vino forte e deciso, dal colore rosso rubino intenso con riflessi granati: il Raboso del Piave DOC di Cecchetto racconta le terre del Piave e soprattutto la passione per la viticoltura e il mondo enoico di Giorgio e della sua famiglia. Dal vigneto autoctono trevigiano, Giorgio Cecchetto crea un’eccellenza con un bouquet pieno e ampio, con sentori di marasca, mora selvatica, vaniglia, cuoio, tabacco e viola. Al palato il Raboso del Piave DOC colpisce per il suo sapore secco, quasi austero, con una tannicità e un’acidità gradevolmente nobilitate dall’apporto alcolico. La surmaturazione delle uve in pianta e la fermentazione di 10 giorni a contatto con le bucce sono esaltate da un affinamento di almeno 12 mesi in barriques.

Un vino importante, rappresentativo del territorio, ideale da degustare in compagnia dei nostri papà.

Prezzo: a partire da 15,00 euro

Monte Zovo

Amarone della Valpolicella DOCG

Dallo spirito audace di Diego Cottini, mente e anima di Monte Zovo, e dalla sua convinzione che l’altitudine porti beneficio alle vigne nasce l’Amarone della Valpolicella DOCG, da vigneti posti tra i 350 e i 560 metri s.l.m.

Iconico vino della tenuta di Tregnago, in Valpolicella Orientale, questo Amarone strutturato, elegante e complesso si esprime nel calice con aromi di frutta matura, ciliegie sotto spirito e note speziate intense che ricordano la cannella, la liquirizia, e il caffè tostato. Al palato colpisce per i tannini raffinati e rotondi.

Prezzo: 35,00 euro nello shop online della cantina