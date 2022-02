Superbonus, Mura (Pd): bonus edilizi, toglieremo norma cessione credito

“Il Pd in Parlamento è mobilitato ovunque per togliere dal Dl Sostegni ter la norma che prevede che la cessione unica del credito per i bonus edilizi.”

Siamo convinti che dobbiamo dare il massimo delle opportunità alle nostre imprese: il superbonus è ossigeno e va facilitata la sua fruizione evitando di aggiungere ostacoli alle difficoltà che già ci sono, a partire dai costi delle materie prime. L’ascolto delle associazioni di categoria è costante e intendiamo dare risposte concrete. Con un impatto calcolato di circa mezzo miliardo in Sardegna il settore è strategico per l’economia anche per i riflessi sul fronte occupazionale, e non possiamo permetterci di frenare le assunzioni mentre ci sono forti segni di ripresa nell’edilizia dell’isola”.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), rispondendo all’allarme delle categorie per le nuove regole sul superbonus previste dal Dl Sostegni ter.