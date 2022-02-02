Stupefacenti, merce rubata e munizioni nel muretto a secco dell’ovile

ROMANA – DENUNCIATI TRE SOGGETTI, TUTTI GRAVATI DA PRECEDENTI DI POLIZIA E PENALI, PER RICETTAZIONE, DETENZIONE ABUSIVA DI MUNIZIONAMENTO E DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZA STUPEFACENTE.
IL CONTROLLO DEGLI OVILI UBICATI NELL’AGRO DI ROMANA E ROCCADORIA MONTELEONE, SVOLTO DAI MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ROMANA UNITAMENTE AI COLLEGHI DELLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI DI SARDEGNA, È SCATURITO A SEGUITO DEL RINVENIMENTO, NELLE CAMPAGNE DI ROMANA, DI UN FURGONE PROVENTO DI FURTO NEL NOVEMBRE 2019.
INEQUIVOCABILI LE TRACCE LASCIATE DAL VEICOLO E DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AD UN OVILE SITUATO A BREVE DISTANZA DAL RITROVAMENTO E DI PROPRIETÀ DI UN PREGIUDICATO DELLA ZONA, NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE.
I CONTROLLI SONO STATI QUINDI ESTESI IN QUEL FABBRICATO (E RELATIVO TERRENO) ED HANNO CONSENTITO DI RINVENIRE E SOTTOPORRE A SEQUESTRO UN ULTERIORE VEICOLO DA LAVORO (DA ENTRAMBI I VEICOLI ERANO STATE RIMOSSE LE TARGHE), RISULTATO PROVENTO DI FURTO NEL GIUGNO 2019, E QUATTRO BATTERIE DA AUTO, TRAFUGATE NELL’OTTOBRE DELLO SCORSO ANNO. L’ACCURATO CONTROLLO DEI MILITARI HA INFINE CONSENTITO DI RINVENIRE E SOTTOPORRE A SEQUESTRO 17 GRAMMI DI MARIJUANA E NUMEROSE MUNIZIONI DI VARIO CALIBRO CHE, ILLECITAMENTE DETENUTE, ERANO STATE OPPORTUNAMENTE OCCULTATE IN UN MURETTO A SECCO NEI PRESSI DELL’OVILE.
L’OPERAZIONE, COMINCIATA ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA E CONCLUSASI NEL TARDO POMERIGGIO A CAUSA DELL’ESTESA AREA SOTTOPOSTA A CONTROLLO, HA IN DEFINITIVA CONSENTITO DI RECUPERARE BEN 69 MILA EURO DI REFURTIVA.