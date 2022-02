Street delta voice: pubblica il nuovo singolo “Tante Cose”

A distanza di tre mesi dalla pubblicazione di .Mp3, STREET DELTA VOICE torna oggi a far sentire la propria voce con TANTE COSE, il nuovissimo singolo prodotto da Lorenzo Governatori (aka J2L) e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

TANTE COSE, nato la scorsa estate durante un viaggio a Tenerife in compagnia di J2L e di altri amici, è costruito su un beat che ha in sé tutta la vibe spagnola dell’isola. «È un brano che vuole ricordare lo stile di vita che stavamo conducendo alle Canarie, ma parla principalmente d’amore» racconta STREET DELTA VOICE. «Ho scritto e registrato questi versi in pochissimi minuti…in quel periodo stavo conoscendo e frequentando da poco la mia attuale ragazza e ci scrivevamo appena possibile: per questo ho deciso di pubblicare TANTE COSE nel giorno di San Valentino e ho giocato con questo ricordo anche nell’artwork».

Il risultato è un brano dal mood decisamente estivo, che miscelando italiano e spagnolo riporta a quelle serate di luglio a Tenerife, dove tra avventure e divertimento non mancava mai tempo da dedicare a nuovi progetti musicali, spesso di sera tardi e agli orari più assurdi.

«Ho registrato questa traccia in terrazzo, all’aria aperta, con vista piscina. Non mi interessava registrarla in studio; ciò che contava era trasmettere la stessa emozione che stavamo vivendo in quel momento, catturare quegli istanti unici per mantenere vive tutte le sensazioni» – così STREET DELTA VOICE parlando della genesi del brano, che è stato poi mixato e masterizzato presso lo Swisher Records Studio.

«TANTE COSE mi ha accompagnato in moltissime serate estive, sono davvero entusiasta all’idea che da oggi sarà finalmente di tutti!».