Strada Statale 200, Lega: “Intervenire subito. Basta perdere tempo”

"Occorre intervenire subito. Non c'è più tempo da perdere". A lanciare l'allarme sulle condizioni della strada statale numero 2000 è il Segretario Regionale Lega Sardegna per Salvini Premier, Dario Giagoni.

“In particolare – spiega il Consigliere regionale – la situazione è drammatica nel tratto che va da Castelsardo a Sorso. Ci arrivano ormai ogni giorno numerose segnalazioni da parte di molti cittadini”. “Io stesso – annota ancora Giagoni – ho avuto modo di verificare come l’arteria stradale versi ormai in condizioni preoccupanti, a causa anche di numerose buche e di una segnaletica parziale cui si è sempre provveduto con interventi di carattere provvisorio senza mai renderla più sicura. E nelle ore notturne la situazione è ancora più preoccupante per gli automobilisti”.

“Tutto il territorio dell’Anglona riveste, tra l’altro, una grande rilevanza anche dal punto di vista turistico spiega l’esponente leghista -. Condizione che porta “a un inevitabile aumento del traffico nei mesi estivi. Come Lega crediamo sia assolutamente necessario garantire una fruibilità e una sicurezza stradale ancor più costanti”. E magari – si augura Giagoni – un fattivo intervento sulla questione potrebbe innescare un positivo effetto a catena anche per ciò che riguarda la gestione della Provincia di Sassari sui tratti di competenza.

Ricordo – conclude il Segretario della Lega – che anche qui ho sollecitato più volte l’intervento delle autorità competenti per porre rimedio all’assenza, per esempio, di una adeguata illuminazione all’interno del tunnel stradale lungo la strada provinciale n. 90. Sto ancora aspettando una risposta …”.

Dello stesso avviso il Consigliere Regionale Ignazio Manca che commenta “la statale 200 riveste un’importanza vitale per il Nord Sardegna, posto che collega Sassari con l’Anglona fino a Castelsardo, da cui accompagna il traffico verso il Nord dell’isola. L’intero percorso si presenta da tempo in condizioni di assoluta incuria, che mal si concilia con la presenza di tratti di curve e strettoie, che celano evidenti insidie per i numerosi fruitori. Non di meno, sulla stessa si riversa il traffico proveniente da Porto Torres, che nei mesi estivi, con la pressione turistica, raggiunge la maggior criticità.”