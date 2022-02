Stelle d’inverno – venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 18:30 in diretta YouTube e Facebook

Venerdì 4 febbraio prossimo, a partire dalle 18:30, l’Istituto Nazionale di Astrofisica propone “Stelle d’inverno”, una nuova diretta della serie “Il Cielo in salotto”, tutta dedicata alle meraviglie del cielo invernale osservate dai telescopi dell’INAF sparsi sul territorio nazionale.

Si parte dalla maestosa costellazione di Orione per tuffarsi nell’omonima nebulosa, passando per lo sfavillante ammasso delle Pleiadi, alla scoperta di come nascono, vivono e muoiono le stelle nella nostra galassia, la Via Lattea, allungando lo sguardo fino alla nostra vicina, la galassia di Andromeda.

La trasmissione, che andrà in onda sui canali YouTube e Facebook di EduINAF, la rivista di didattica e divulgazione dell’Ente, mostrerà – meteo permettendo – le osservazioni in diretta dalle sedi INAF di Palermo e Trieste, accompagnate dagli ospiti Simone Antoniucci, ricercatore INAF a Roma ed esperto di formazione stellare, e Luca Orrù, Presidente della UAI, Unione Astrofili Italiani.