Somma Vesuviana – Terminato l’Open Day vaccinale per i bambini dai agli 11 anni

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana ): " Da pochi minuti si è concluso l'Open Day Vaccinale a Somma Vesuviana per i bambini dai 5 agli 11 anni. I bambini sono stati accompagnati da Spiderman, in un ambiente scolastico a loro familiare"

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana ): ” Da pochi minuti si è concluso l’Open Day Vaccinale a Somma Vesuviana per i bambini dai 5 agli 11 anni. I bambini sono stati accompagnati da Spiderman, in un ambiente scolastico a loro familiare”.

advertisement

Rosa Liguoro (Dirigente della Scuola Media Statale): “La scuola è sempre aperta al territorio e a tutte le opportunità che possono essere a favore dei ragazzi e delle famiglie”.

“Da pochi minuti si è concluso l’Open Day vaccinale a Somma Vesuviana per i bambini dai 5 agli 11 anni. Abbiamo scelto una scuola in quanto ambiente familiare. Ed ecco che i bambini hanno trovato Spider – Man ad esempio oppure la Fatina ad accoglierli e c’erano docenti e la dirigente scolastica della Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa”. Desideravamo portare altri ragazzi, altri bambini che con ogni probabilità non si erano ancora vaccinati e non si sarebbero ancora vaccinati. Spero nel completamento dei cicli vaccinali perché così potremmo avere meno problemi in vista della Primavera e dell’Estate”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E’ la scuola che si apre al territorio!

“La scuola che rappresento è sempre aperta al territorio e a tutte le opportunità che possono essere a favore dei ragazzi, delle famiglie, delle utenze in generale. E’ un’opportunità che il sindaco ha riservato alla nostra scuola – ha affermato Rosa Liguoro, Dirigente della Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa” – ed abbiamo cercato di organizzare l’accoglienza anche con un’animazione in modo tale che i bambini potessero affrontare questa esperienza vaccinale nel modo più gioioso possibile”.