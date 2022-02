Somma Vesuviana – Open Day vaccinale nella scuola media “San Giovanni Bosco”

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana ): "Domani per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, open day vaccinale alla Scuola Media "San Giovanni Bosco – Summa Villa". Si potrà andare senza prenotazione.

“Comune di Somma Vesuviana ed Asl Na 3 insieme anche nella lotta al COVID. Domani, Venerdì 11 Febbraio open Day vaccinale esclusivo per la fascia dai 5 agli 11 anni, dalle ore 15 alle 19. Per i bambini piccoli abbiamo scelto in questo caso una scuola, ambiente a loro familiare. L’Open Day sarà presso la scuola media “San Giovanni Bosco – Summa Villa” e si svolgerà dalle ore 15 alle ore 19.

E continua con successo anche la campagna vaccinale, sempre dai 5 agli 11 anni, presso l’hub del Distretto nei giorni di Martedì – Giovedì e Venerdì. Dunque con il duplice appuntamento dell’11 andiamo ulteriormente ad implementare la stessa campagna di vaccinazione”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.