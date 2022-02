Simona Puttolu una sassarese per Sanremo

Archiviata la 72edisima edizione del Festival di Sanremo, Simona Puttolu, operatrice olistica del festival, torna a casa con una bagaglio pieno di nuove esperienze.

Simona è stata una delle tutor della squadra Dream Massage® della luxury spa Somnia Aurea spa di Sanremo presso il Grand hotel Des Anglais.

Una spa esclusiva dedicata al benessere degli artisti e dei personaggi dello spettacolo presenti per il festival. Uno spazio ideato e diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale.

Per sette giorni, h24 cantanti, musicisti, giornalisti, e personaggi televisivi hanno trovato relax tra le sapienti mani degli operatori olistici della squadra del Dream massage.

Simona Puttolu è un’operatrice olistica specializzata ed ha vissuto questa seconda esperienza (era già stata nello staff Dream nel 2019) a Sanremo nelle vesti di tutor con ancor maggior consapevolezza e formazione, supe-rvisionando lo staff e collaborando alla buona riuscita del Festival dei Sogni.

Per lei occuparsi del benessere dei Vip in quella che è la kermesse più attesa del Belpaese non è stato un lavoro ma una vera vocazione. Simona infatti è psicologa olistica e coaching di primo livello, ha una preparazione scientifica di base in quanto informatrice medico/scientifico.

A Sanremo ha potuto mettersi alla prova con artisti di calibro nazionale e internazionale come le cantanti Rettore e Zanicchi, ma anche Dario Mangiaracina del duo La Rappresentante di Lista che hanno cercato nella spa di rigenerare le energie per viversi a pieno il festival.

Tra le sue mani sono passati anche la bellissima Mercedes Henger e l’attore Ettore Bassi.

Per i giovanissimi ha provato un suo trattamento e ne è rimasto estasiato anche l’idolo dei ragazzi Omar Spoleti dei Damytwins, tiktoker da milioni di follower.

Ed ha scritto :

“Una delle sensazioni più belle e rilassanti che mi sono successe. Esperienza fantastica, massaggiatrice speciale! Grazie mille veramente.”

La nota giornalista e ufficio stampa Ileana Falcone all’uscita dalla spa ha lasciato questa dedica: “Davvero eccezionale, gentilezza, educazione e professionalità. Simona è pazzesca!!! Non è solo una massaggiatrice eccellente, lei sa leggere il corpo, il cuore e la mente. Una marcia in più. Grazie”.

Di lei Baglioni nel 2019 disse: “ha le mani magiche”.

Da oltre vent’anni Simona lavora nel mondo del benessere, ha studiato in diverse scuole e approfondito molte tipologie di trattamenti, ma il è il Dream Massage che le ha cambiato la vita.

“Ringrazio il Maestro Stefano Serra lui ha sempre creduto in me, mi ha dato la possibilità di mostrare al grande pubblico quanto amore e impegno metto nel mio lavoro, per me il massaggio non cura il corpo, ma l’anima delle persone”

Ora Simona è tornata nella sua Sassari, dove da 5 anni ha un suo studio olistico il centro Oz Therapy Massage, e nel suo futuro vede l’apertura di nuovi centri OZ in tutta la Sardegna.

Simona Puttolu in questi anni è cresciuta e le sue spalle sono abbastanza larghe per sorreggere nuovi e grandi sogni. A chi le chiede chi fosse il suo big preferito del festival Simona risponde sicura; “Donatella Rettore, lei come me ama il mondo del benessere, è subito rimasta ammaliata dalla spa, ci si è rinchiusa per ore prima di andare in scena.”