Si finge donna su Facebook e tenta di estorcere 2000 euro a un 46enne di Villacidro, denunciato

Ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività investigativa intrapresa a seguito di una denuncia querela formalizzata il 15 novembre scorso da un 46enne operaio del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un modenese di 55 anni, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi, in concorso con altre persone in corso di identificazione, dopo aver contattato il denunciante attraverso il noto social network Facebook, fingendosi una giovane donna molto avvenente, aveva indotto la vittima a denudarsi, facendosi riprendere nelle parti intime, salvo poi tentare di estorcergli la somma di 2000 euro, dietro la minaccia di rendere pubblica la vicenda e le immagini registrate. Il villacidrese non si lasciava intimidire e si rivolgeva ai carabinieri allo scopo di avere giustizia per quanto accaduto.