Servizio Civile Universale, cinque giovani per la comunità di Sini: ultimi giorni per le domande

Due i progetti del servizio civile attivati dal Comune nei settori ambiente e sociale. Le domande vanno presentate entro il prossimo 10 febbraio

Un’opportunità per la formazione personale, ma anche di mettersi a disposizione della propria comunità.

Scadono il prossimo 10 febbraio 2022 i termini per candidarsi ai due progetti del servizio civile, che saranno attivati dall’amministrazione di Sini nel Comune dell’Alta Marmilla.

Cinque i volontari richiesti, che saranno impegnati in due progetti dei settori ambientale e sociale.

«Invitiamo i giovani a candidarsi per il servizio civile. Ci aspettiamo davvero tanto da questi due progetti e siamo convinti possano davvero raggiungere risultati importanti per il nostro paese», ha esordito il sindaco Biagio Atzori.

I DESTINATARI I due progetti sono rivolti ai giovani fra i 18 e i 29 anni. Mille ore sarà l’impegno richiesto ai volontari, che saranno selezionati.

I PROGETTI Per il primo progetto “Insieme siamo più forti: rete di aggregazioni in Sardegna” sono previsti tre giovani, che si occuperanno della creazione di occasioni di aggregazione e socializzazione per la comunità sinese, anche per favorire l’inclusione sociale delle fasce di popolazione più fragili, ma anche rafforzare i rapporti personali e la solidarietà comunitaria. Nel secondo progetto “Volontari per città più verdi” due ragazzi del censimento e della catalogazione delle risorse “verdi” di Sini, come specie arboree e floreali, ma anche impianti olivicoli e di aree pubbliche.

LE DOMANDE La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata alle ore 14 del prossimo 10 febbraio 2022. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto.