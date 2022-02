Senza Green pass a Giba, segnalato il titolare di un esercizio pubblico

Ieri a Giba i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato al competente Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Cagliari per la violazione amministrativa prevista dall’art. 9 septies del decreto legge n.52/2021 un 49enne di Piscinas, incensurato, titolare di un noto esercizio pubblico del luogo. Nella circostanza il medesimo, a seguito di un controllo presso la citata attività commerciale, ad esplicita richiesta del personale operante, non ha potuto esibire la certificazione verde prevista dalla normativa vigente, violando le disposizioni afferenti alle misure urgenti per la prevenzione del contagio da Covid-19.