“Sempre rimesso in piedi”, il nuovo libro di Fabrizio Venturi

Il cantautore nel libro racconta, con linguaggio semplice e vivace, i momenti salienti della sua vita di uomo e di artista, dalle vicissitudini giovanili, alla scoperta del valore della musica, dagli amori giovanili alla dura lotta per ritagliarsi uno spazio proprio nel panorama artistico italiano.

Ma gli imprevisti sono sempre in agguato a contrastare i momenti felici personali e artistici, come un paio di gravissimi incidenti stradali e, successivamente, l’incontro con la malattia, che, tuttavia, hanno costituito anche il punto focale dell’incontro con Dio e la fede cristiana, che tuttora accompagnano la quotidianità di Fabrizio Venturi, attivissimo in diverse associazioni solidaristiche a supporto di chi soffre.

Il racconto contiene, altresì, una ricca aneddotica, che offre al lettore l’opportunità di conoscere sia le strade attraverso le quali si dipana la musica leggera italiana, sia la particolarissima filosofia dell'”uomo coccodrillo”, che permea il vissuto dell’autore.