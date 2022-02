Per molti rappresenta la delusione del Festival di Sanremo: alla vigilia Achille Lauro era infatti accreditato come uno dei principali protagonisti di questa kermesse 2022 e - dopo le prime 3 serate - si ritrova invece lontanissimo dal podio nella classifica generale, che da ieri ha iniziato a inglobare anche i voti dei telespettatori a casa.

Scommesse Festival di Sanremo: Achille Lauro, poche chance per la vittoria finale ma su Eurobet è lui il favorito per la serata Cover

Per molti rappresenta la delusione del Festival di Sanremo: alla vigilia Achille Lauro era infatti accreditato come uno dei principali protagonisti di questa kermesse 2022 e – dopo le prime 3 serate – si ritrova invece lontanissimo dal podio nella classifica generale, che da ieri ha iniziato a inglobare anche i voti dei telespettatori a casa.

Al momento, secondo le quote elaborate dagli esperti EUROBET – come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – una sua vittoria finale pagherebbe addirittura 51 volte la posta e rappresenterebbe un’impresa decisamente più complicata – per usare un parallelo calcistico – di quella che potrebbe compiere la Juve di Allegri sbaragliando tutta la nutrita concorrenza nel restante girone di ritorno della Serie A, fino alla conquista di uno scudetto al momento distante 11 punti e sempre più improbabile.

A 31 volte la posta, e con il neo acquisto Dusan Vlahovic in procinto di esordire, i bianconeri hanno decisamente più chance di vittoria finale del trasgressivo cantante che a Sanremo ha portato il sin qui deludente brano “Domenica”.

Ma un traguardo parziale l’estroso performer 32enne può comunque tagliarlo davanti a tutti: ed è quello della “serata Cover”. Questa sera, infatti, i 25 artisti in gara si esibiranno – non tutti in duetto – in artistiche rivisitazioni di brani degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, e in quest’ottica Achille Lauro ha scelto il “top”: si esibirà infatti, insieme a Loredana Bertè, cantando «Sei bellissima», uno dei maggiori successi della straordinaria cantautrice calabrese. Per questo i quotisti EUROBET lo accreditano delle maggiori chance di successo nelle esibizioni di questa sera, premiandolo con una quota (in sempre più ripida discesa con il passare delle ore…) di 3.75.