Sassari – Iniziativa della Curia Diocesana per la popolazione ucraina.

A nome dell’Arcivescovo informo che, in sostegno alle popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra, l’Arcidiocesi unitamente alla Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni” si attiva per manifestare la propria solidarietà e il proprio aiuto. Pertanto il Vescovo dispone che le questue raccolte nelle Messe di oggi e di domani vengano devolute a tal fine. Sarà premura dei parroci e rettori delle varie chiese far recapitare le somme raccolte in Economato.

Il vicario generale

Mons. Antonio Tamponi