Sassari: dialisi a 13km dal centro, zero ambulanze. Mozione di D.Manca (M5S)

DESIRÈ MANCA (M5S) PRESENTA UNA MOZIONE SOSTENUTA DA PD, PROGRESSISTI E LEU.

“Il Centro dialisi del San Camillo, punto di riferimento per circa 150 pazienti dializzati cronici, dista ben 13 chilometri dal centro cittadino di Sassari. Si trova infatti sulla strada statale per Sorso al km 3. Un tratto difficile da raggiungere a causa della numerose curve, e poco agevole anche per l’ingresso dei mezzi di soccorso”.

Manca richiede alla Regione un servizio di ambulanze preposte

“Aver previsto un centro dialisi in una zona così distante dal centro città ci impone l’obbligo di garantire la sicurezza dei pazienti. Nel caso in cui – continua Desirè Manca, durante la dialisi, un paziente dovesse stare male e avere bisogno di un intervento urgente, attualmente è necessario chiamare il servizio di ambulanza del 118 perché provveda a trasferire il malato in ospedale a Sassari. Per questo è fondamentale e impellente che la Regione attivi un servizio di autoambulanza fisso e permanente presso il Centro dialisi del San Camillo. Date le caratteristiche della strada, sussiste il rischio concreto che i soccorritori, dovendo arrivare da Sassari, non riescano a intervenire tempestivamente per salvare la vita ai malati”.

advertisement

Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha presentato una mozione, firmata da tutti i consiglieri di opposizione (Pd, Progressisti, LeU) che impegna il Presidente Solinas e l’assessore Nieddu ad attivare un servizio di ambulanza fisso presso il Centro dialisi San Camillo di Sassari.

“Di recente – prosegue la consigliera – la necessità di prevedere un mezzo di soccorso dedicato al Centro Dialisi è stata avanzata anche dall’associazione “Sassari si muove”, che ha denunciato anche la carenza di personale medico presso la struttura. Pertanto nell’atto presentato ieri, ho chiesto all’assessore Nieddu di garantire il reclutamento di un numero di medici nefrologi adeguato alle esigenze del Centro dialisi San Camillo di Sassari”.