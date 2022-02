Sassari: carabinieri eseguono servizi straordinari di controllo del centro città

Nella serata di sabato 26 febbraio, i carabinieri della compagnia di Sassari hanno effettuato un servizio coordinato nel centro storico sassarese, finalizzato al controllo della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti.

Sono stati impiegati in totale 6 pattuglie che hanno eseguito numerosi posti di controllo in varie piazze del centro, in particolare piazza Santa Caterina, piazza Tola, piazza D’Italia.

Un cittadino sassarese cl’ 68 e’ stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere poiche’ e’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Sono due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, per l’esattezza 2 uomini sassaresi cl’ 78 e cl’61 sorpresi alla guida dei propri autoveicoli con tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Le loro patenti sono state ritirate.

E’ stato poi eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino extracomunitario di origine nigeriana classe 91’, con numerosi precedenti di polizia, per aver violato l’osservanza della misura del divieto di dimora nel comune di Sassari. L’uomo era infatti ricercato da alcuni giorni e proprio nella serata di ieri e’ stato rintracciato per le vie del centro storico.

Infine, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti un uomo e una donna sassaresi ai quali sono stati sequestrati 1 grammo di cocaina e 5 grammi di marijuana.

Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone e sono stati controllati in totale 70 veicoli.