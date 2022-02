Sartiglia, vietate le attività di commercio ambulante

Quest’anno in occasione della Sartiglia nelle vie della città non saranno autorizzate le attività degli ambulanti.

La decisione è stata adottata dall’Amministrazione comunale, sulla scorta delle risultanze del tavolo tecnico tenuto in Questura, in considerazione della situazione sanitaria e della diffusione della pandemia, ma anche a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione per la gestione di un piano gestionale delle presenze degli operatori nel centro cittadino.

La stessa Sartiglia viene proposta in formato ridotto, nei tempi e nel formato, a causa dell’andamento della pandemia e a tutela della salute pubblica.