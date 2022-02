Sartiglia. Sindaco di Oristano e organizzatori contro la proposta di una Lega delle cooperative. Il comunicato

“La proposta della Lega delle cooperative è offensiva, si fonda su presupposti sbagliati e su una scarsa conoscenza della manifestazione”

“Le prime persone che soffrono per il ridimensionamento del programma della Sartiglia a causa dell’emergenza sanitaria siamo noi.

Lo siamo singolarmente e lo siamo in rappresentanza delle istituzioni che quotidianamente ogni anno, per mesi, sono all’opera per l’organizzazione di una manifestazione che tutti amiamo e difendiamo.

Abbiamo letto con attenzione la proposta della Lega delle cooperative da cui emerge amore per la Sartiglia, ma che si basa su presupposti sbagliati e su una scarsa conoscenza dei processi che accompagnano l’organizzazione della giostra. È stato un intervento a gamba tesa, inopportuno e dannoso che offende il lavoro di chi da secoli garantisce la tradizione della Sartiglia. Non ci si può improvvisare esperti di Sartiglia.

Il presupposto sbagliato è quello sul calo dei contagi.

La condizione che si registra in Italia non è la stessa che viviamo in Sardegna e a Oristano nello specifico. Il numero di decessi, quello dei nuovi contagi e dei ricoveri non sta affatto diminuendo nell’isola e in città. A Oristano in particolare, il numero dei pazienti attualmente positivi, nell’ultima settimana è aumentato di 100 unità e solo ieri i nuovi contagi sono stati 99. Il Covid circola e non risparmia nessuno. Ne sono testimoni le scuole, dove l’alto numero di contagi tra studenti e docenti sta determinando un situazione di gravissima criticità, e le strutture sanitarie ormai allo stremo. Con i casi sin qui registrati fino a questo momento un oristanese su 10 è stato contagiato dal Covid.

Fino all’ultimo abbiamo sperato che la situazione sanitaria migliorasse per mettere in moto la complessa macchina organizzativa della Sartiglia che richiede un impegno che inizia mesi prima della giostra: progetti tecnici, allestimento dei percorsi con relativi appalti, tribune, sabbia, transenne, assicurazioni, senza trascurare il più oscuro ma altrettanto prezioso lavoro dei cavalieri, dei gremi, delle famiglie per bardature, costumi, scuderie, allenamenti, sono impegni che comportano un lungo e scrupoloso lavoro. Abbiamo procrastinato una decisione definitiva sulla proposta, che peraltro deve avere il benestare della Prefettura e della Questura, e una settimana fa abbiamo predisposto un programma che permettesse di proporre, in sicurezza, almeno alcuni dei momenti più sentiti.

Se Comune, Gremi, Fondazione Oristano, Istituzione Sa Sartiglia e Associazione cavalieri, di comune accordo, sono giunti alla conclusione di proporre un programma limitato alla vestizione, alla sfilata dei cavalieri, alla benedizione della città e all’incrocio delle spade, è stato per il senso di responsabilità a cui in questo momento nessuno può rinunciare.

Qualcuno può dubitare sul nostro desiderio di far correre una Sartiglia completa di Corsa alla Stella e di ogni suo tradizionale momento che la rendono tanto speciale e unica?

La Sartiglia l’abbiamo nel cuore, è il patrimonio prima di tutto di chi tramanda la tradizione da secoli e di ogni oristanese che come noi vorrebbe poterla vivere in pieno anche quest’anno.

È una festa di popolo e un patrimonio della città ed un grande spettacolo che offriamo anche ai turisti, ma il Covid in questi 2 anni ci ha insegnato che con la salute delle persone non si può scherzare.

Andrea Lutzu Sindaco e Presidente della Fondazione Oristano

Luigi Cozzoli Presidente dell’Istituzione Sa Sartiglia

Michele Pinna Presidente del Gremio di San Giovanni

Antonello Addari Presidente del Gremio di San Giuseppe

Ignazio Nonnis Presidente dell’Associazione cavalieri Sa Sartiglia