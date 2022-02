Sardegna, Carabinieri: gli ultimi interventi delle Compagnie di Siniscola e Ottana

Compagnia di Siniscola:

Tra il 1° ed il 10 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebrezza, nei comuni di Orosei, Dorgali, Posada e Siniscola.

3 i soggetti deferiti invece per altrettante truffe e una persona deferita dai militari di Orosei per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Compagnia di Ottana:

OROTELLI (NU), 6 FEBBRAIO 2022 – DENUNCIA A PIEDE LIBERO PER VIOLZIONE EX ART. 18 T.U.L.P.S..

Il 6 febbraio scorso militari della Compagnia CC di Ottana (NU) sono intervenuti nella località “Sa Serra” di Orotelli dove era in corso una manifestazione automobilistica non autorizzata alla quale stavano prendendo parte circa trentasei veicoli “fuori strada”. L’adunanza veniva subito sciolta e venivano identificate complessive sessantatré persone. Esito immediati accertamenti, militari Stazione CC di Orotelli in Oniferi (NU) deferivano in stato di libertà per reato in titolo un individuo che risultava essere stato il promotore dell’evento.

OTTANA (NU), 6 FEBBRAIO 2022 – DENUNCIA A PIEDE LIBERO PER GUIDA IN STATO D’EBBREZZA (ART. 186 C.D.S.).

Il 6 febbraio scorso militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia CC di Ottana hanno deferito in s.l. un giovane Ottanese in quanto, nel corso della precedente nottata, non aveva ottemperato all’”alt” intimatogli dai Carabinieri impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale. Esito immediato inseguimento per le vie cittadine, il soggetto veniva subito rintracciato e sorpreso alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza alcolica, oltre che sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.