Sardara, Villanovaforru, Siddi: Visita ai monumenti della civiltà nuragica – domenica 27 febbraio 2022

In occasione della Giornata del Turista, prossimo evento che si terrà a Villanovaforru, agli appassionati di questo genere di eventi, viene proposta una visita ai monumenti della civiltà nuragica.

Il nuraghe, il pozzo sacro e la tomba dei giganti, sono i monumenti più rappresentativi della civiltà nuragica, che si potranno visitare durante una escursione di una giornata tra Sardara, Villanovaforru e Siddi, conoscendone la storia e ammirandone l’architettura.

Questo il programma:

h. 9:30, Sardara: visita guidata al pozzo sacro di Sant’Anastasia;

h. 11:00, Villanovaforru: visita guidata al nuraghe e al museo archeologico Genna Maria;

h. 13:00, pausa pranzo libera o con menù turistici nei ristoranti convenzionati;

h. 15:30, Siddi: visita guidata alla tomba dei giganti Sa domu de s’Orku.

Costo totale 11 Euro, comprensivi di visite guidate e ingressi ai siti.

Condizioni generali: gli spostamenti avverranno con auto propria e non ci saranno accompagnatori durante il tragitto tra le varie località.

Le prenotazioni, indispensabili, scadono il 26 febbraio: 070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsapp) museo@comune.villanovaforru.ca.it – turismoinmarmilla@gmail.com

IMPORTANTE: è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato e per la visita al museo è necessario indossare la mascherina.

AVVISO: l’evento si svolgerà rispettando tutte le norme comportamentali, riguardanti le disposizioni anti Covid, per accogliervi in sicurezza. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Menù turistici:”Funtana Noa” Ristorante (070 9331020)

PRANZO: ravioli pomodoro e basilico; Nuorese (carne di maiale gratinata su pane carasau aromatizzato); contorno; acqua – 15 Euro adulti, 10 Euro bambini

“Le Strutture” Ristorante (331 6232073) PRANZO: malloreddus alla campidanese; braciola di maiale con contorno; vino della casa, acqua; caffè – 15 Euro adulti, 10 Euro bambini