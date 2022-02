Sanità – Stanziati trenta milioni di euro per i diabetici sardi

Le somme stanziate per i diabetici sardi sono state approvate mercoledì dall’Assemblea regionale, riunita ad oltranza in questi giorni per discutere la finanziaria 2022.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento alla legge finanziaria della Sardegna,

(Documento economico finanziario) che prevede uno stanziamento di 30 milioni di

euro in totale per la tecnologia in favore dei pazienti diabetici della Sardegna, i

Presidenti delle Associazioni FAND Sardegna, ADIG Sarda e DIABETE ZERO,

Antonio Cabras, Stefano Garau e Francesco Pili, esprimono grande soddisfazione e

ringraziano anche a nome dei loro associati, l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu

che, con questo provvedimento condiviso in Consiglio Regionale, concretizza quanto

già preannunciato in sede di Consulta Regionale della Diabetologia dove, lo stesso

Assessore Nieddu aveva segnato un considerevole cambio di passo, teso ad

accogliere le richieste dei diabetici sardi, per lungo tempo, ignorati nella pressante

richiesta dei nuovi strumenti per il monitoraggio della glicemia.

Nel dettaglio, le somme stanziate per i diabetici sardi sono state approvate mercoledì dall’Assemblea regionale, riunita ad oltranza in questi giorni per discutere la finanziaria 2022.

advertisement

Si tratta di 30 milioni nel triennio 2022-2024, pari a 10 milioni all’anno. Il provvedimento fortemente voluto dall’Assessore Nieddu che ha fatto partire la richiesta dal gruppo della lega in Consiglio Regionale ha trovato poi massima convergenza all’interno dell’aula con approvazione non solo della maggioranza ma anche da parte dei gruppi di opposizione.

Le Associazioni Fand, Adig e Diabete Zero, attraverso i loro rappresentanti esprimono un plauso per un risultato importantissimo che pone la Sardegna ai vertici nazionali per sensibilità politica e istituzionale verso l’argomento diabete e tecnologia.

Antonio Cabras

Francesco Pili

Stefano Garau