Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): E’ realtà il Contratto Istituzionale di Sviluppo con i finanziamenti di due progetti importanti

Stadio “Felice Nappi” e riqualificazione della Scuola Elementare “Raffaele Arfè”.

“Pochi minuto fa ho ricevuto la lettera del Ministro per il Sud, Mara Carfagna con la quale il Ministro ha comunicato che il CIS il Contratto Istituzionale di Sviluppo è realtà! E’ una bella notizia per la comunità di Somma Vesuviana in quanto avevamo candidato a finanziamento due progetti davvero importanti come lo Stadio “Felice Nappi” che verrà adeguato con opera di restyling, spalti per campo di basket e come il completamento della riqualificazione della Scuola Elementare “Raffaele Arfè” di Via Roma”.

Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Ecco il testo della lettera a firma del Ministro Mara Carfagna:

“Con enorme soddisfazione, Le comunico che il nostro Contratto istituzionale di Sviluppo “Dalla Terra dei Fuochi al Giardino d’Europa”, siglato lo scorso 26 Gennaio a Caivano, è finalmente realtà. Martedì 15 febbraio ho infatti richiesto e ottenuto dal Cipess la formale assegnazione delle risorse per la realizzazione dei progetti selezionati, tra cui “Adeguamento dell’impianto sportivo comunale Felice Nappi” con annessione area adiacente e copertura campo polivalente” finanziato per 770.000 euro; “completamento – riqualificazione edificio scolastico scuola elementare R. Arfè” finanziato per 1.570.732 euro elaborati dal suo Comune”.