Sa Scena diventa testata giornalistica

A quattro anni dalla nascita del progetto, Sa Scena allunga il passo rilanciando le sue attività editoriali con la registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale di Cagliari e la pubblicazione di un annuario cartaceo, “Sa Scena 2021 – Un anno di musica in Sardegna”, con il meglio dei contenuti usciti su sascena.it durante il 2021.

Con recensioni, live report, interviste, speciali e media partnership con alcuni rinomati eventi concertistici sardi, il portale web sascena.it rappresenta ormai un punto di riferimento per l’underground musicale isolano e, sul finire del 2021, ha allungato il passo diventando una rivista vera e propria con la registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale di Cagliari.

Al progetto, che ha mosso i primi passi nel 2017 come Sa Scena Sarda grazie all’intuizione di Daniele Mei e al puntuale lavoro di Daniela Schirru, sarà dedicato un impegno ancora più profondo nel raccontare le esperienze sonore e umane dei protagonisti del movimento musicale isolano.

Anche la redazione avrà un organico più ricco e una dimensione più strutturata, con il coordinamento di Simone La Croce e del suo vice Federico Murzi.

«Sa Scena è una realtà consolidata nel panorama musicale sardo, – afferma La Croce – il portale nell’ultimo anno ha registrato oltre 60.000 visualizzazioni, segno che il progetto funziona e risponde a un bisogno di informazione non più prescindibile. Rafforzeremo il lavoro fatto finora con una maggiore presenza anche fuori dal web e dai social, continuando a preservarne, nonostante le difficoltà, indipendenza e onestà intellettuale».

Mauro Piredda, che da più di un decennio lavora nel mondo dell’editoria (attualmente scrive per La Nuova Sardegna e per diverse pubblicazioni in lingua sarda), sarà il direttore responsabile della rivista.

Queste le sue parole: «Il nostro quotidiano musicale, composto da una squadra di persone che al suo interno si dirige responsabilmente in modo orizzontale fin dalla sua nascita e che, con altrettanta responsabilità, cerca di dirigere le proprie energie verso l’intero movimento, decide ora di rafforzare la sua attività giornalistica. Un lavoro quotidiano al servizio di quanti, tra musicisti e addetti ai lavori, si battono per il consolidamento di una forte scena sarda. C’è da costruire ogni giorno e ogni giorno daremo il nostro contributo».

Per festeggiare l’inizio di questo new deal, l’Associazione di Promozione Sociale “Sa Scena Sarda” ha deciso di pubblicare il volume intitolato “Sa Scena 2021 – Un anno di musica in Sardegna”, un annuario cartaceo di oltre duecento pagine con interviste, recensioni e live report, che racchiude l’anno musicale appena trascorso nell’isola.

La redazione, formata anche dalle penne di Luigi Buccudu, Antonio Canu, Marco Cherchi, Luca Garau, Claudio Loi e Laura Garau, dai fotografi Stefania Desotgiu e Daniele Fadda e dal web master Fabio Cancedda, rilancia la propria attività editoriale realizzando questo lavoro di sicuro interesse per gli artisti e per tutti gli addetti ai lavori che animano la scena locale.

E lo fa con la benedizione di un’autorità nel campo, il giornalista Giacomo Serreli. «”Sa Scena” – afferma l’autore dell’enciclopedia “Boghes e Sonos” e della prefazione al volume – ci ha abituato quotidianamente a tastare il polso della situazione, a verificare segnali di vita di una cultura musicale multiforme dalle innumerevoli influenze, a tenere costantemente accesi i riflettori su quello che accade attorno alla musica in Sardegna.

Una intrapresa che, partendo da una ragionato ascolto, sfocia in una voglia di informare, di dare visibilità e far emergere questo fermento artistico attraverso uscite discografiche, ma anche approfondite riflessioni e confronti con quanti, non solo musicisti, operano nell’ambito della produzione della musica nella nostra regione».

All’interno dell’annuario (pubblicato interamente a spese dell’Associazione di Promozione Sociale) si potranno ri/leggere le recensioni pubblicate sul sito alla voce “Disco della settimana”, le interviste della rubrica “È tutta scena” lanciata per dare voce agli operatori del settore, le interviste di “Talkin’ Blues” rivolte ai bluesman e quelle realizzate nell’ambito della media partnership con il festival “Isole che parlano”.

Presenti, inoltre, i “Live Report”, testimonianze dei redattori che hanno seguito alcuni tra i migliori festival realizzati nel corso dell’anno e, infine, una selezione dei migliori articoli della domenica per la rubrica “Retromania” con racconti e aneddoti su dischi ed eventi del passato.

È inoltre attiva sul sito sascena.it una pagina per sostenere il progetto (link): con una piccola donazione sarà possibile ritirare una copia dell’annuario durante le presentazioni che si terranno nelle prossime settimane nei principali centri culturali dell’isola, oppure secondo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito e sulle pagine social della testata.

Una prima presentazione dell’annuario si terrà il 25 Febbraio (dalle 18:30) al Brigada di Cagliari: modererà l’incontro Giacomo Serreli e sarà presente, oltre ad alcuni autori della pubblicazione, il cantautore Andrea Andrillo, che si esibirà anche nel prosieguo della serata. Altre presentazioni seguiranno in diversi centri culturali dell’isola. Vi terremo aggiornati dai nostri canali.

Le prime copie fisiche dell’annuario saranno presenti al Vinyl Sardegna, mostra mercato del disco usato e da collezione in Sardegna, che si terrà al Fabrik domenica 20 febbraio dalle 9:30 alle 20:00.

Per info scrivere a comunicazione@sascena.it.