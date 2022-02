“Rilievi porto Santa Teresa di Gallura: Ordinanza n. 007/22

“Rilievi penetrometrici con asta a punta nel porto commerciale di Santa Teresa di Gallura (SS). Committente: Autorità Portuale del Mare di Sardegna; Impresa esecutrice: Soc. Marc Sub Services Srl, con sede legale in Z.A. loc. Li Lucianeddi a Santa Teresa Gallura (SS); Direttore dei lavori: Sig. Giuseppe MARCON; Responsabile Sicurezza Sig. Giuseppe MARCON

Periodo: dal 04.02.2022 al 16.02.2022. Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena.

VISTA l’istanza in data 28.01.2022 e successiva integrazione, con le quali il signor Giuseppe MARCON, in qualità di amministratore unico della società “Marc Sub Services Srl”, ha richiesto l’emissione dei provvedimenti di competenza per poter effettuare, su incarico dell’Autorità Portuale del Mare di Sardegna, i rilievi penetrometrici con asta a punta nel porto di Santa Teresa di Gallura (SS), a partire dal 03.02.2022 e per un periodo complessivo di 10 (dieci) giorni lavorativi.

Con il parere dell’Ufficio di Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa di Gallura, espresso con nota prot. n. 1657 in data 01.02.2022; ACQUISITE le certificazioni di idoneità relative agli operatori tecnici, le certificazioni dell’unità denominata ORSO, iscritta al nr. 1 LM 368 dei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dalla dipendente Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura;

con riferimento alla propria Ordinanza n. 103/2019, relativa alla regolamentazione degli accosti nel porto di S Teresa di Gallura delle unità che effettuano collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) e viceversa;

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72); VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nello specchio acqueo interessato dalle attività in argomento. RENDE NOTO che la Soc. “Marc Sub Services Srl” nel periodo compreso tra il 04.02.2022 al 16.02.2022, effettuerà dei rilievi penetrometrici con asta a punta nel porto di Santa Teresa di Gallura (SS),