Rilancio sistema Arborea

Sotto riportate le parole del Consigliere On. Emanuele Cera:

Preg.mi,

esprimo il più vivo apprezzamento per l’incontro tenutosi tra l’Assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia e il nuovo presidente della cooperativa 3A di Arborea Remigio Sequi e con il Presidente della Cooperativa Produttori Walter Mureddu, per fare il punto sulle difficoltà che sta attraversando il comparto del latte vaccino, il sistema ortofrutticolo e dei Consorzi di difesa produzioni intensive.

Come è a Voi noto, ho sollecitato per le vie brevi ma anche formalmente, e a più riprese nel

2019, nel 2020 e da ultimo nell’ottobre 2021, la necessità di intervenire concretamente per fronteggiare la crescente crisi del comparto bovino e in generale, la necessità di promuovere e condividere con il Sistema Arborea un progetto di sostegno e rilancio.

Sicuramente la indiscussa leadership della Cooperativa 3A Arborea nella filiera del latte bovino della Sardegna e la capacità della stessa di competere senza alcun timore nel mercato nazionale con le migliori realtà produttive italiane del settore lattiero caseario, deve indurre l’Assessorato dell’agricoltura e la Giunta Regionale ad un impegno immediato e concreto.

Al tempo stesso il settore primario di Arborea annovera inoltre la presenza di importanti, consolidate ed eccellenti realtà produttive di rilievo, appartenenti al settore primario della filiera agroalimentare posizionate stabilmente sul mercato regionale e su quello nazionale, comunemente noto come “Sistema Arborea”.

Tuttavia spiace evidenziare che questi numerosi e ripetuti appelli non siano stati recepiti dalla Giunta Regionale, considerato che anche nella proposta della Giunta della Legge di Stabilità 2022 (DL 301/2021) non sia stata prevista nessuna misura per il comparto del latte bovino, atta a fronteggiare la crescente crisi causata dai bassi prezzi del latte dagli aumenti importanti del costo dell’energia, delle materie prime e dei costi di produzione in generale.

Ritengo che le numerose proposte da me rappresentate alla SSLL debbano essere necessariamente recepite, pertanto invito l’Assessorato all’Agricoltura a presentare un emendamento alla Legge di Stabilità 2022 che la giunta ha recentemente approvato, considerato che queste problematiche non possono essere ulteriormente posticipate.

Questa importantissima realtà produttiva rappresenta pertanto il comparto bovino da latte della Regione e più in generale, il “Sistema Arborea” rappresenta la più importante realtà produttiva agricola dell’isola che adesso attende dall’Assessorato e dalla Giunta risposte concrete ed immediate.

In assenza di un atto di iniziativa della Giunta si comunica che il gruppo di Forza Italia Sardegna in Consiglio Regionale intende promuovere un emendamento sostenuto anche dai parlamentari del partito.

Confidando in un vs. cortese e immediato cenno di riscontro, assicuro fin da adesso il pieno

sostegno all’emendamento che l’Assessora Gabriella Murgia intende presentare sul DL 301/2021, per dare seguito alle buone intenzioni espresse nell’incontro in argomento.