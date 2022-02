RAS cerca funzionari, Ordine Architetti lancia 7 incontri formativi

LA RAS CERCA 44 FUNZIONARI TECNICI, LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ARCHITETTI ORGANIZZA UN CICLO DI LEZIONI DI APPROFONDIMENTO. 7 INCONTRI, OTTO DOCENTI, 28 ORE DI LEZIONE PER PREPARARSI AGLI ESAMI.

La Regione Sardegna chiama, la Federazione degli Ordini degli Architetti sardi risponde organizzando una serie di incontri di formazione per la preparazione ai concorsi messi a punto dalla RAS per l’assunzione di 44 funzionari tecnici da inserire in organico a tempo pieno e indeterminato.

Sette incontri con otto docenti, 28 ore di lezione a partire dal 24 febbraio fino al 14 aprile, tutti i giovedì dalle 16 alle 20. Le lezioni si possono seguire in presenza nella sede dell’Ordine di Cagliari su prenotazione con una capienza massima di 20 persone, oppure on line sulla piattaforma Go Tomeeting (per info, architetti@cagliari.archiworld.it).

Giovedì 17 febbraio alle 18.45, la presidente della Federazione regionale OAPPC, Teresa De Montis, assieme alla consigliera dell’Ordine OAPPC di Cagliari Fernanda Gavaudò e all’architetta Paola Riviezzo presenteranno agli interessati corsi e docenti.

advertisement

In cattedra saliranno architetti (Giorgio Costa e Michela Vacca), ingegneri (Giorgio Speranza e Franco Civile) e giuristi (avv. Dolores Cadau, avv. Alberto Onorato, dott. Stefano Deliperi) che accompagneranno gli iscritti tra i meandri della legislazione in materia edilizia.

«Ripetiamo di continuo quanto sia fondamentale avere personale di qualità nelle pubbliche amministrazioni e siamo consapevoli che ognuno deve fare la sua parte – spiega la presidente Teresa De Montis -. Ecco perché con grande entusiasmo stiamo lavorando da mesi per organizzare questo ciclo di corsi di preparazione. Personale di qualità potrà garantire opere di qualità. Insieme alla politica, abbiamo l’obbligo morale di percorrere questa strada».

Temi al centro degli incontri

– Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Regolamento di attuazione per le parti ancora in vigore D.P.R. 207/2010; pianificazione, programmazione, progettazione e direzione dei lavori pubblici;

– Testo Unico Edilizia, D.P.R. 380/2001;

– Pianificazione, programmazione opere pubbliche;

– Progettazione e direzione dei lavori pubblici;

– Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi;

– Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

– Elementi di legislazione urbanistica regionale, strumenti per la pianificazione urbanistica e per la tutela del paesaggi;

– Strumenti per la pianificazione urbanistica, procedure PUC e PP, contenuti minimi, cosa è richiesto per un adeguamento al PPR;

– Strumenti per la tutela del paesaggio: PPR, Beni paesaggistici/identitari;

– Componenti di paesaggio, autorizzazione paesaggistica;

– Organizzazione e ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna.