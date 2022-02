Radio: Lei non sa chi sono io – I giovani interrogano i professionisti

Il 19 febbraio parte il nuovo programma radiofonico in onda sulle frequenze di New Sound Level, la Talk Radio della città di Roma (90.00 in FM), dove saranno gli studenti della generazione dei Millennials ad interrogare i professionisti del mondo del lavoro.

Nel corso di una puntata di Nessuna è perfetta (il programma di Radio24 condotto da Maria Latella) la liceale aveva raccontato il format del suo Podcast dedicato alla comunità studentesca. “Abbiamo appreso così – ha detto Gabriele Ziantoni, Direttore artistico di New Sound Level – dell’esistenza di “Lei non sa chi sono io” e della sua ambizione a contribuire all’orientamento allo studio attivo per una scelta più consapevole della professione ideale”. “Uno scambio di email– ha continuato Ziantoni– con quella giovanissima studentessa che, come molti dei suoi coetanei, si chiede quale profilo professionale possa risultare maggiormente in linea con la propria personalità e aspirazioni, ed è scattata subito l’intesa perfetta”. Entrambi convinti della necessità di una maggiore prossimità tra mondo della scuola e dell’università e mondo del lavoro e delle professioni e dello strumento della Radio come possibile, efficace, “ponte”.

Il format

Il programma sarà dedicato al mondo della scuola e del lavoro prevede in ogni episodio un’intervista realizzata da Martina Miceli ad un ospite scelto tra i differenti ambiti del mondo del lavoro e della cultura, indagando sul percorso di studi che lo ha portato a distinguersi nel suo campo e sugli aspetti caratterizzanti il suo mestiere, ma anche sulla sua personalità e, ovviamente, siamo in radio, sui suoi gusti musicali. Svelato da Ziantoni il nome del primo ospite, uno studente meritevole in questo caso.

Si tratta di Mirko Cazzato, eletto Studente dell’anno 2021, Top 10 Global StudentPrize e Co-fondatore di Mabasta – Movimento Anti Bullismo e Cyberbullismo. Martina rivela invece che tra i prossimi ospiti ci sarà un’altra importante rappresentante del mondo della scuola: “avrò il piacere di intervistare la Dirigente scolastica del mio Liceo, la professoressa Maria Grazia Lancellotti, che ha voluto esprimere così la sua convinta adesione ad un progetto che mette al primo posto le studentesse e gli studenti”.

I primi dieci episodi di Lei non sa chi sono io andranno in onda su New Sound Level (90.00 in FM) il sabato, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, a partire da sabato 19 febbraio e in streaming via App.