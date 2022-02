Quali saranno gli sport più praticati in futuro?

Il genere umano è sempre in cerca di novità, praticamente da ogni punto di vista. Il non accontentarsi mai fa parte della sua natura e così, che si tratti dell’ambito sportivo o di qualsiasi altro ambito, ci si prodiga in continuazione per sviluppare nuove tecniche, nuove abilità e anche nuove modalità di praticare uno sport.

Sicuramente un balzo in avanti si vedrà quando gli esports saranno in grado di combinare alla perfezione la realtà virtuale e la realtà aumentata. In crescita costante da diversi anni, questo nuovo modo di praticare sport ha dei margini di miglioramento pazzeschi e ci saranno sempre più atleti disposti ad impegnarsi in diverse attività videoludiche e che avranno alle spalle degli sponsor di tutto rispetto.

Tutte le novità a riguardo potranno essere lette sul nuovo blog di Unibet, il luogo perfetto dove restare sempre aggiornati!

advertisement

Le attività all’aria aperta

Quasi sicuramente, il ritorno alle attività all’aria aperta, è una conseguenza diretta dei lockdown subiti durante questi ultimi anni. Si vedono sempre più spesso sportivi (e anche “cinghialoni”!) correre un po’ ovunque per le vie della città e all’interno dei parchi.

La corsa è sicuramente l’attività sportiva più semplice da affrontare, non necessariamente da fare. Bastano infatti un paio di scarpe da ginnastica, dei pantaloncini e una maglietta o una felpa e si può iniziare. Prima con calma e lentamente vedere i progressi che si fanno da una sessione all’altra.

Uno sport che permette anche i rapporti sociali. Infatti, non è raro trovare piccoli gruppetti di appassionati che corrono fianco a fianco e si scambiano due chiacchiere. La durata nel tempo di questa disciplina è assicurata.

Il ritorno alla palestra

Rimaste chiuse per molto tempo, le palestre stanno fiorendo nuovamente. Al di là della “solita” sala pesi e dei corsi fitness che vengono offerti a seconda della struttura, stanno nascendo delle palestre che abbinano la tecnologia, anche videoludica, agli esercizi.

Si potranno quindi trovare dei locali che offrono delle sessioni competitive di salto sui tappeti elastici. Attraverso un monitor vedrete il vostro punteggio e quello del vostro avversario, in modo da rendere appetibile qualunque sfida e farvi fare quello scatto in più che potrà migliorare la vostra prestazione.

Questo concetto potrà essere applicato naturalmente a tutta una serie di differenti attività e un agonismo semplice ma efficace vi permetterà di non annoiarvi più e di rendere questa nuova palestra un luogo dove potrete non solo mettervi in forma, ma anche divertirvi.

L’importanza delle applicazioni

Le applicazioni di qualunque tipo sono sempre più legate a doppia mandata con il mondo dello sport. Dalle app per il running che vi calcolano il percorso e vi sanno dare tutti i dati relativi allo sforzo appena concluso, a quelle di training casalingo che, con soli 15 minuti al giorno, vi permettono di restare in forma.

Abbinare a queste applicazioni altri software per il controllo dell’assunzione di acqua quotidiana e per esempio sfogliare la tabella della nutrizionista, faciliteranno non solo la perdita di peso, ma anche la programmazione settimanale e mensile delle vostre attività.

Ancora una volta, lo smartphone, si rivelerà essere un alleato fidato e non solo uno strumento per telefonare.