Pula: sequestrate 6 macchinette da gioco non collegate a rete ADM

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Oristano, insieme ai carabinieri di Cagliari e Pula, hanno sequestrato in un Circolo di Pula 6 apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete telematica ADM e privi dei titoli autorizzatori.

Gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare.

Gli operanti hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori), nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a 66 mila euro.

In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.

Inoltre, è stata riscontrata la mancata iscrizione del Circolo all’elenco degli operatori di gioco RIES di cui all’articolo 1 comma 82 della legge n° 220/2010 e successive modifiche e integrazioni che comporta una sanzione per l’esercizio, per il gestore e per il concessionario di 10 mila euro.

L’intervento concordato con la Compagnia dei Carabinieri di Cagliari è il frutto di un’attività di intelligence e di presidio del territorio a tutela del gioco legale e responsabile.