Prosegue il programma di impegni di Poste Italiane a favore dei piccoli comuni sardi.

Da alcuni giorni, infatti, è operativo il nuovo ATM Postamat dell’ufficio postale di Urzulei, comune dell’Ogliastra dove risiedono circa 1170 abitanti.

“A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Urzulei – dichiara il Sindaco Ennio Arba – ho il piacere e l’onore di esprimere nei confronti dell’Azienda Poste Italiane e in particolare all’AD Del Fante i più sentiti e sinceri ringraziamenti per aver installato e reso fruibile il punto Atm Postamat presso l’ufficio postale del paese di Urzulei. Questo è un grande servizio che finora era mancato, e siamo felici che l’Azienda abbia compreso appieno i bisogni di una comunità piccola come la nostra, dimostrando una grande attenzione e facendo sì che anche cittadine e cittadini dei centri più piccoli e isolati abbiano gli stessi servizi degli utenti di città, realizzando quindi un atto concreto che contribuisce ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli paesi come Urzulei”.

In questi particolari momenti di emergenza in cui gli ingressi agli uffici sono necessariamente contingentati, l’utilizzo dell’ATM Postamat può essere sicuramente un’ottima alternativa allo sportello tradizionale. Gli sportelli automatici, infatti, possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo ATM Postamat di ultima generazione, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. E’ inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L’intervento rientra tra gli “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Urzulei è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45