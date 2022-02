Prevenzione alla droga per tenere i ragazzi lontani dallo sballo

Una lettura rapida dei quotidiani fa saltare all’occhio quanto le forze dell’ordine siano impegnate nel sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti. Contemporaneamente la lettura degli articoli che riportano queste notizie fanno notare quanto spacciatori e consumatori vivano in direzione di un sempre maggior degrado.

Vivere nell’ombra, nascosti e sempre a guardarsi le spalle è la vita dello spacciatore. Ma anche il consumatore raramente sceglie la panchina della piazza più trafficata della città per riporre nello sballo la speranza di dimenticare gli angoli bui della sua vita.

Per non parlare di quando la droga ingerita è stata trasportata in ovuli che richiedono espulsione rettale per far giungere a destinazione lo stupefacente: se i consumatori fossero capaci di riflettere su tale livello di degrado forse tornerebbero sui propri passi.

advertisement

La prevenzione mette in evidenza i fatti legati alla droga, come quelli appena descritti, ma non solo. Le esperienze di chi ha abusato di droga e per sua fortuna è riuscito a trovare il lume della ragione e venir fuori da quel mondo danno ispirazione ai nuovi “avventurieri” e gli aprono gli occhi inducendoli a non fare uso di stupefacenti.

In questo contesto i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga stanno continuando con iniziative nelle quali il lavoro è stato incentrato in particolar modo sull’infondere una nuova cultura riguardo la droga. Come disse L. Ron Hubbard infatti “l’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”. Bersaglio delle iniziative di prevenzione, effettuate tra martedì 8 e mercoledì 9 sono state le città di Cagliari, Nuoro e Olbia. Istruendo i nostri ragazzi sui pericoli ai quali vanno incontro passando per lo sballo, possiamo davvero indirizzarci verso una società libera dalla droga.